وفاة الفنان محمد يسري

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كشفت إدارة مسرح بيرم التونسي، عن رحيل الفنان محمد يسري اليوم السبت الاول، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".ونعته إدارة المهرجان وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، تنعي فرقة مسرح الإسكندرية ومسرحي ليسيه الحرية وبيرم التونسي، الفنان القدير محمد يسري، والذي وافته المنية في يوم السبت 4 كانون الثاني 2025، نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولأهله وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان".ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تشييع الجثمان والعزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.