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فنون ومشاهير
وفاة الفنان محمد يسري
Lebanon 24
04-01-2025
|
15:44
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كشفت إدارة مسرح بيرم التونسي، عن رحيل الفنان محمد يسري اليوم السبت الاول، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
ونعته إدارة المهرجان وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، تنعي فرقة مسرح الإسكندرية ومسرحي ليسيه الحرية وبيرم التونسي، الفنان القدير محمد يسري، والذي وافته المنية في يوم السبت 4 كانون الثاني 2025، نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولأهله وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان".
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ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تشييع الجثمان والعزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.
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