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فنون ومشاهير

عن طريق الخطأ.. فنانة مصرية تعلن عن وفاة ممثل وتثير الجدل (صورة)

Lebanon 24
04-01-2025 | 16:00
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أثارت الفنانة دينا ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلانها وفاة الفنان أحمد بدير، عن عمر ناهز 79 عاماً.

وتبيًن لاحقاً أن هذا الخبر خاطئ، فبدلاً من إعلان وفاة شقيقة الفنان أحمد بدير، وقع خطأ أدى إلى نشر خبر وفاة الفنان نفسه، ما أثار جدلًا واسعاً بين المتابعين.
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الخطأ حدث عبر الحساب الرسمي للفنانة دينا على موقع "إنستغرام"، حيث نشرت صورة للفنان أحمد بدير مرفقة بخبر وفاته، ولكن خلال دقائق معدودة، تم حذف المنشور بعد إدراك الخطأ، ويُعتقد أن أحد مسؤولي إدارة حساباتها هو من قام بنشر الخبر، بشكل غير دقيق.

من جهته، أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه على "فيس بوك" وفاة شقيقة أحمد بدير، مؤكداً أن الخبر يخص وفاة شقيقته، وليس الفنان نفسه. وكتب: "التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله".
وجرت مراسم جنازة شقيقة أحمد بدير في أجواء بسيطة، واقتصرت على حضور أفراد الأسرة فقط، احتراماً لرغبتهم في الحفاظ على خصوصية الراحلة، كما لم يتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة. (24)

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