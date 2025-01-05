Advertisement

فنون ومشاهير

فنان يتعرّض لأزمة صحية خطرة.. من هو؟!

Lebanon 24
05-01-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1301523-638716735002909089.jpg
Doc-P-1301523-638716735002909089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

تسبب اعتذار الفنان هشام عباس عن عدم المشاركة في حفل تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار، الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة على المسرح الكبير بدار الأوبرا، في كشف تدهور حالته الصحية. فقد تعرض لأزمة صحية خطيرة أدت إلى منعه من الكلام بأوامر من الأطباء بسبب إصابته بالتهاب في الحنجرة، مما استدعى خضوعه للراحة التامة في المنزل لمدة ثلاثة أسابيع لتلقي العلاج.

وكان هشام عباس قد فاجأ الجمهور باعتذاره عن المشاركة في حفل التكريم الذي يقام في إطار مشروع "100 سنة غنا" بالتعاون مع الفنان علي الحجار. الحفل، الذي كان مقررًا مساء اليوم الأحد، يهدف إلى تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار.

ويُذكر أن فكرة مشروع "100 سنة غنا" تقوم على تقديم توزيعات موسيقية جديدة للألحان القديمة، ويشارك في كل حفل عدد من المطربين الشباب. (لها)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:01 | 2025-01-05
06:40 | 2025-01-05
05:09 | 2025-01-05
02:49 | 2025-01-05
02:26 | 2025-01-05
23:00 | 2025-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24