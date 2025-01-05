فنان يتعرّض لأزمة صحية خطرة.. من هو؟!

تسبب اعتذار الفنان هشام عباس عن عدم المشاركة في حفل تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار، الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة على المسرح الكبير بدار الأوبرا، في كشف تدهور حالته الصحية. فقد تعرض لأزمة صحية خطيرة أدت إلى منعه من الكلام بأوامر من الأطباء بسبب إصابته بالتهاب في الحنجرة، مما استدعى خضوعه للراحة التامة في المنزل لمدة ثلاثة أسابيع لتلقي العلاج.

وكان هشام عباس قد فاجأ الجمهور باعتذاره عن المشاركة في حفل التكريم الذي يقام في إطار مشروع "100 سنة غنا" بالتعاون مع الفنان علي الحجار. الحفل، الذي كان مقررًا مساء اليوم الأحد، يهدف إلى تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار.

ويُذكر أن فكرة مشروع "100 سنة غنا" تقوم على تقديم توزيعات موسيقية جديدة للألحان القديمة، ويشارك في كل حفل عدد من المطربين الشباب. (لها)