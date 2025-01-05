17
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
-1
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
وفاة زوج ممثلة كوميديّة... وهذا ما كشفته التحقيقات الأوليّة
Lebanon 24
05-01-2025
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي المخرج الأميركي جيف باينا، زوج الممثلة أوبري بلازا، في منزله في لوس أنجلوس عن عمر 47 عامًا.
وأخبرت مصادر إنفاذ القانون لموقع "تي أم زي" أن أحد المساعدين اكتشف جثة باينا في منزل بمنطقة لوس أنجلوس.
Advertisement
وبحسب الطبيب الشرعي في لوس أنجلوس، فإن طريقة وفاة باينا صُنّفت على أنها "انتحار شنقاً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب حالته الصحية.. ممثل مصري يعلن اعتزاله نهائيًا
Lebanon 24
بسبب حالته الصحية.. ممثل مصري يعلن اعتزاله نهائيًا
13:19 | 2025-01-04
04/01/2025 01:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كان حريصاً أكثر من نصرالله.. من هو "الشبح" الذي تراقبه إسرائيل؟
Lebanon 24
كان حريصاً أكثر من نصرالله.. من هو "الشبح" الذي تراقبه إسرائيل؟
15:11 | 2025-01-04
04/01/2025 03:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أصوله اللبنانية.. إليكم هذه الاسرار المثيرة عن ميسي
Lebanon 24
عن أصوله اللبنانية.. إليكم هذه الاسرار المثيرة عن ميسي
12:30 | 2025-01-04
04/01/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليس لدينا فيتو على قائد الجيش".. وفيق صفا يكشف موعد تشييع نصرالله
Lebanon 24
"ليس لدينا فيتو على قائد الجيش".. وفيق صفا يكشف موعد تشييع نصرالله
04:22 | 2025-01-05
05/01/2025 04:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في برج البراجنة.. هذا ما حصل مع فريق الـ"MTV"
Lebanon 24
في برج البراجنة.. هذا ما حصل مع فريق الـ"MTV"
14:03 | 2025-01-04
04/01/2025 02:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:11 | 2025-01-05
نادين الراسي تنشر صورة لوالدتها المُقعدة.. وهكذا علّقت عليها
09:00 | 2025-01-05
بسبب إنتقاد إبنتها... جويل مردينيان تردّ على أحد متابعيها: "غبيّ وبلا عقل"
08:01 | 2025-01-05
عُثِرَ على سلاح بحوزته... إحالة فنان شهير إلى المُحاكمة الجنائيّة
05:09 | 2025-01-05
مسلحون اقتحموا منزل عائلة فنان سوريّ... ما فعلوه مروّع جدّاً
04:30 | 2025-01-05
فنان يتعرّض لأزمة صحية خطرة.. من هو؟!
02:49 | 2025-01-05
كانت بـ "ستار أكاديمي": فنانة معروفة تعلن انفصالها رسميًا عن زوجها.. وهذا ما كتبته
فيديو
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
03:43 | 2025-01-04
05/01/2025 19:25:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
05/01/2025 19:25:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
05/01/2025 19:25:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24