وفاة زوج ممثلة كوميديّة... وهذا ما كشفته التحقيقات الأوليّة

توفي المخرج الأميركي جيف باينا، زوج الممثلة أوبري بلازا، في منزله في لوس أنجلوس عن عمر 47 عامًا.



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وبحسب الطبيب الشرعي في لوس أنجلوس، فإن طريقة وفاة باينا صُنّفت على أنها "انتحار شنقاً". وأخبرت مصادر إنفاذ القانون لموقع "تي أم زي" أن أحد المساعدين اكتشف جثة باينا في منزل بمنطقة لوس أنجلوس.وبحسب الطبيب الشرعي في لوس أنجلوس، فإن طريقة وفاة باينا صُنّفت على أنها "انتحار شنقاً".