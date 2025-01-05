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فنون ومشاهير

وفاة زوج ممثلة كوميديّة... وهذا ما كشفته التحقيقات الأوليّة

Lebanon 24
05-01-2025 | 06:40
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توفي المخرج الأميركي جيف باينا، زوج الممثلة أوبري بلازا، في منزله في لوس أنجلوس عن عمر 47 عامًا. 
 
وأخبرت مصادر إنفاذ القانون لموقع "تي أم زي" أن أحد المساعدين اكتشف جثة باينا في منزل بمنطقة لوس أنجلوس.
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وبحسب الطبيب الشرعي في لوس أنجلوس، فإن طريقة وفاة باينا صُنّفت على أنها "انتحار شنقاً".
 
نهاية مأساوية للمخرج الهوليودي جيف باينا زوج أوبري بلازا.. تفاصيل | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
 
 
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