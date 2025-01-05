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فنون ومشاهير

عُثِرَ على سلاح بحوزته... إحالة فنان شهير إلى المُحاكمة الجنائيّة

Lebanon 24
05-01-2025 | 08:01
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قررت نيابة قصر النيل في محافظة القاهرة المصرية، إحالة الفنان حمو بيكا للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وكانت نيابة قصر النيل قد باشرت التحقيق مع بيكا، عقب القبض عليه في منطقة الزمالك، حيث تم تفتيشه والعثور على سلاح أبيض بحوزته.
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وجرى ترحيل بيكا إلى نيابة الدخيلة في محافظة الإسكندرية على ذمة حكم نهائي صادر ضده بالحبس لمدة شهرين، عقب إتمام التحقيقات معه في نيابة قصر النيل. (العربية)
 
 
 
حمو بيكا في برنامج العرافة
 
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