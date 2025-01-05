بسبب إنتقاد إبنتها... جويل مردينيان تردّ على أحد متابعيها: "غبيّ وبلا عقل"

ردّت خبيرة التجميل جويل مردينيان على أحد متابعيها، بعدما اتّهم ابنتها بإجراء عمليّات تجميل.

وقالت جويل بغضب: "أنت غبيّ، فعلاً غبيّ، 14 عاماً يا بلا عقل". (رصد لبنان 24)