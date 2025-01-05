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فنون ومشاهير

بسبب إنتقاد إبنتها... جويل مردينيان تردّ على أحد متابعيها: "غبيّ وبلا عقل"

Lebanon 24
05-01-2025 | 09:00
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ردّت خبيرة التجميل جويل مردينيان على أحد متابعيها، بعدما اتّهم ابنتها بإجراء عمليّات تجميل.
 
 
وقالت جويل بغضب: "أنت غبيّ، فعلاً غبيّ، 14 عاماً يا بلا عقل". (رصد لبنان 24)
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