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فنون ومشاهير

نادين الراسي تنشر صورة لوالدتها المُقعدة.. وهكذا علّقت عليها

Lebanon 24
05-01-2025 | 10:11
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" لوالدتها على كرسيّ متحرّك.
 
 
وكان شقيق الراسي يجرّ والدته المُقعدة داخل الكنيسة، وقالت نادين تعليقاً على الصورة بالقول: "امي وخيّي".
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نادين الراسي

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