نادين الراسي تنشر صورة لوالدتها المُقعدة.. وهكذا علّقت عليها

نشرت الممثلة نادين الراسي صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" لوالدتها على كرسيّ متحرّك.

وكان شقيق الراسي يجرّ والدته المُقعدة داخل الكنيسة، وقالت نادين تعليقاً على الصورة بالقول: "امي وخيّي".