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فنون ومشاهير

للمرة الثالثة خلال شهرين... بسمة بوسيل تتعرض لحادث سير (صورة)

Lebanon 24
05-01-2025 | 12:24
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بالتزامن مع الحديث عن عودتها للنجم تامر حسني، فاجأت الفنانة بسمة بوسيل متابعيها بالاعلان عن تعرضها لحادث سير.

ونشرت المغنية المغربية عبر خاصية الستوريز على انستغرام صورة لسيارتها من نوع رانج بعد تعرضها للاصطدام وأظهرت الخسائر البسيطة التي تعرضت لها.
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وأرفقت الصورة بتعليق أوضحت فيه أنها الحادثة الثالثة خلال شهرين وقالت: "الأشياء التي لا ننشرها عبر الإنترنت، ثالث حادث خلال شهرين".





تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وسارع الجمهور للتعبير عن تعاطفه معها، متمنيين لها الصحة والسلامة، في حين طلب منها البعض الآخر التركيز خلال السواقة والابتعاد عن السرعة كي لا تتجدد هذه الحادثة للمرة الرابعة.

وكان النجم المصري قد حسم جدل عودته لبسمة من خلال منشور أكد فيهأن كل ما يتردد عن محاولات رجوعه لطليقته ليست بشائعات، مؤكداً أن هناك "أولاد حلال بيحاولوا يصلحوا الموضوع بينا وكتر ألف خيرهم ورينا يقدم اللي فيه الخير لينا". (لها)
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