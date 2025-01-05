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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة ارتبطت برجل يصغرها بـ 40 عامًا... اليكم هويتها (صورة)

Lebanon 24
05-01-2025 | 13:48
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أثارت النجمة العالمية مادونا شائعات حول خطوبتها بعد أن استعرضت خاتمها الألماسي، الذي زين إصبع يدها اليسرى، في سلسلة من الصور التي شاركتها مؤخرًا.


شاركت النجمة البالغة من العمر 66 عامًا سلسلة صور من إجازتها الأخيرة في طوكيو عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث تواجد برفقتها حبيبها أكيم موريس (28 عامًا)، الذي يصغرها بأكثر من 40 عامًا، و4 من أطفالها الـ6: لوردس ليون، وروكو ريتشي، وديفيد باندا، وميرسي جيمس.
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وفي إحدى الصور، استعرضت مادونا خاتهما الألماسي، إذ رفعت يدها بمحاذاة الكاميرا، بينما كانت تسير في ممر بجانب أكيم الذي بدا مسرورًا. 

وفي تعليقها على الصورة، أشارت إلى مقولة قرأتها في معرض لويس بورجوا في طوكيو، جاء فيها: لقد ذهبت إلى الجحيم وعدت، ودعوني أخبركم، كان الأمر رائعًا!.

وأحدثت الصور ضجة كبيرة وتساؤلات عديدة بين جمهورها حول ارتباطها رسميًا بحبيبها الجديد الذي يصغرها بفارق كبير بالعمر. 
 

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