اليسا تقول "للوقاحة عنوان"... من قصدت؟

علّقت الفنانة اليسا عبر منصّة "X"، على تصريح مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا، بأن الفيتو الوحيد لدى حزب الله هو على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قائلةً “للوقاحة عنوان! احزروا مين؟".

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