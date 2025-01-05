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فنون ومشاهير
اليسا تقول "للوقاحة عنوان"... من قصدت؟
Lebanon 24
05-01-2025
|
16:05
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علّقت الفنانة اليسا عبر منصّة "X"، على تصريح مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا، بأن الفيتو الوحيد لدى حزب الله هو على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قائلةً “للوقاحة عنوان! احزروا مين؟".
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