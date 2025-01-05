مصاب بورم سرطاني في الحنجرة... الفنان الكبير لطفي لبيب يعلن أسباب اعتزاله التمثيل

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فاجأ الفنان الكبير لطفي لبيب جمهوره بإعلانه إصابته بمرض خطير ظل يعاني منه على مدار الأسابيع الطويلة الماضية.كشف لبيب عن إصابته بورم سرطاني في الحنجرة، جعله يقرر الابتعاد التام عن الوسط الفني بشكل نهائي وبلا رجعة.جاء إعلان لطفي لبيب، اعتزاله الفن بشكل نهائي خلال استضافته ببرنامج "مع نزار" الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس عبر القناة الرابعة العراقية، قائلاً: "حالتي الصحية حاليا لو جالي دور مقدرش أقدمه لأني أفضل أكون عند جمهوري كما كنت".تابع: "اعتزلت الفن بشكل رسمي، مش معقول ممثل يمثل نصه طاير أو صوته ضايع، لازم وقتها الممثل يقعد في بيته".يُذكر أن لطفي لبيب كان قد انضم مؤخراً الى أبطال مسلسل "عسل نحل"، الذي انطلق تصويره منذ عدة أسابيع، ويشارك في بطولته الفنانة رانيا يوسف وأحمد صفوت.كان المسلسل قد توقف تصويره لأكثر من ثلاثة أسابيع بسبب الظروف الإنتاجية، إلا أنه يستكمل فريق العمل التصوير خلال الأيام القليلة القادمة، بأحد الأستوديوهات الخاصة بمدينة السادس من تشرين الاول. (لها)