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فنون ومشاهير

"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)

Lebanon 24
06-01-2025 | 03:30
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بعد تعرضها للهجوم عقب حفل زفافها بسبب ظهور نجليها بجانبها في الحفل وارتدائها فستان زفاف، قالت الفنانة المصرية مي فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "mbc مصر": "مش بعمل حاجة علشان أرضي الناس وكل اللي يهمني أرضي ربنا بالحلال، أنا باتجوز قدام الدنيا كلها وطول الوقت بحاول كل حاجة تبقى مظبوطة وبعد 6 سنين أمت بأولادي لوحدي ومسؤولة عن شغلي لوحدي فجاء الوقت إني أفرح وأنبسط شوية".
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وتابعت: "أنا ست عايزة أنبسط وأولادي ينبسطوا معايا وبفرح بالحلال إيه المشكلة إني عملت فرح وإيه اللي يضايق الناس؟".

وأضافت مي: "الحاجة اللذيذة إن الناس بدأت تحلّل نظرة ابني ليا ونظرة بنتي ليا ويقولوا يا عيني دي متضايقة وزعلانة... أنا محدّش يعرف تفاصيل حياتي الشخصية، وأولادي أهم حاجة في حياتي وأي حاجة تانية تيجي بعدهم، ولو أولادي مش راضيين وزعلانين من حاجة أنا مش هاعملها... دول قالوا إني مضّيتهم على إيصالات أمانة علشان يحضروا الفرح ودي حاجة غريبة وتدعو للضحك والسخرية".

واختتمت مي فاروق حديثها بالقول: "مليش دعوة بالناس، المهم إني بعمل الصح واللي يرضي ربنا ويرضي ولادي وزوجي".(لها)

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