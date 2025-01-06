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فنون ومشاهير
نانسي عجرم تكشف عن مُفاجأة خاصة.. وهذا سعر الفستان الذي ارتدته في حفلها بالرياض
Lebanon 24
06-01-2025
|
04:44
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أعلنت النجمة نانسي عجرم عن استعدادها لطرح أغنية جديدة قريبا، ستكون مهداة للملحن الراحل محمد رحيم.
وأكدت نانسي في تصريحات صحافية على هامش الحفل الغنائي الذي أحيته أخيراً في الرياض أن "الأغنية التي ستطلقها في الفترة المقبلة هي آخر أغنية أخذتها من الملحن محمد رحيم الله يرحمه"، مشيرة إلى أنها ستطرح الأغنية قريبا قبل الألبوم.
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وكشفت أيضاً أنها تسعى لطرح الأغنية "بطريقة حلوة ومختلفة، من خلال جمع صورنا أنا ومحمد رحيم واسم الأغنية طول عمري نجمة"، في حركة من النجمة اللبنانية لتكريم النجم الراحل والتعبير عن حبها الكبير له.
وأطلت نانسي في حفلها بالرياض بفستان أنيق باللون الأسود، مزين بأحجار الراين اللامعة التي أضافت لمسة من الفخامة على إطلالتها، ويبلغ سعره 870 دولاراً.
وكانت نانسي قد أحيت حفلاً جماهيرياً ضخماً ضمن حفلات موسم الرياض، على مسرح أبو بكر سالم في حفل غنائي جمع بينها وبين النجم رامي صبري، وقدمت مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل وحماس الجمهور. وثد شهد الحفل الكثير من المواقف العفوية والحوارات الطريفة بين نانسي والجمهور، وهو ما جعل الحفل تريند على السوشيال ميديا.(لها)
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