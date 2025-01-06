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فنون ومشاهير
باميلا الكيك تكشف سر إطلالتها في "الموريكس دور".. فماذا قالت؟
Lebanon 24
06-01-2025
|
14:00
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كشفت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك عبر صفحتها الرسمية في منصة "إنستغرام"، عن فكرة القناع الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز "الموريكس دور"، الذي أقيم الشهر الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت.
وكتبت باميلا على "ستوري" صفحتها في منصة "إنستغرام": أنا أحب تووليت كثيرًا، ولكن بالنسبة للقناع، فقد استلهمت فكرته من فنان مختلف ستعرفون من هو في الوقت المناسب".
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وظهرت باميلا في حفل توزيع جوائز "الموريكس دور"، وهي ترتدي قناعًا فضيًا كريستاليًا غطى وجهها بالكامل، ما جعل ظهورها وإطلالتها حديث الساعة.
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