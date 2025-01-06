Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تعرضها لإصابة في الساق.. تفاصيل عن حالة الفنانة الصحية

Lebanon 24
06-01-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1302133-638717883471660717.jpg
Doc-P-1302133-638717883471660717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الفنانة المصرية لقاء سويدان عن تعرضها لإصابة في الساق، نتج عنها تمزق في الأربطة بسبب سقوطها المفاجئ.

وعن تفاصيل حالتها الصحية، كشفت لقاء في تصريح خاص لموقع "فوشيا"، أنها تتبع تعليمات الطبيب بضرورة الراحة التامة وعدم الضغط على قدمها المصابة، لتجنب أي مضاعفات قد تؤدي إلى تدهور حالتها الصحية، مؤكدة أنها حضرت احتفالية تدشين مركز لمكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين، التي أُقيمت بعد يوم من الحادث رغم الإصابة.
Advertisement

وأكدت أن الطبيب شدد عليها بعدم السير أو بذل أي مجهود على قدمها المصابة، خوفًا من حدوث انتكاسة.

وقررت لقاء تأجيل تصوير برنامجها خلال الفترة الحالية حتى تتماثل للشفاء، مؤكدة رغبتها في العودة لممارسة نشاطها الفني والإعلامي بشكل طبيعي.

وشاركت لقاء سويدان جمهورها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" صورة لساقها المصابة، حيث ظهرت ملفوفة بشاش طبي. (فوشيا)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2025-01-06
10:54 | 2025-01-06
08:41 | 2025-01-06
05:33 | 2025-01-06
04:44 | 2025-01-06
04:17 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24