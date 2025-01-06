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فنون ومشاهير
بعد تعرضها لإصابة في الساق.. تفاصيل عن حالة الفنانة الصحية
Lebanon 24
06-01-2025
|
16:00
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أعلنت الفنانة المصرية لقاء سويدان عن تعرضها لإصابة في الساق، نتج عنها تمزق في الأربطة بسبب سقوطها المفاجئ.
وعن تفاصيل حالتها الصحية، كشفت لقاء في تصريح خاص لموقع "فوشيا"، أنها تتبع تعليمات الطبيب بضرورة الراحة التامة وعدم الضغط على قدمها المصابة، لتجنب أي مضاعفات قد تؤدي إلى تدهور حالتها الصحية، مؤكدة أنها حضرت احتفالية تدشين مركز لمكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين، التي أُقيمت بعد يوم من الحادث رغم الإصابة.
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وأكدت أن الطبيب شدد عليها بعدم السير أو بذل أي مجهود على قدمها المصابة، خوفًا من حدوث انتكاسة.
وقررت لقاء تأجيل تصوير برنامجها خلال الفترة الحالية حتى تتماثل للشفاء، مؤكدة رغبتها في العودة لممارسة نشاطها الفني والإعلامي بشكل طبيعي.
وشاركت لقاء سويدان جمهورها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" صورة لساقها المصابة، حيث ظهرت ملفوفة بشاش طبي. (فوشيا)
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