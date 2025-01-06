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فنون ومشاهير

متى موعد عرض "Squid Game 3"؟ مخرج العمل يجيب

Lebanon 24
06-01-2025 | 23:00
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بعد عرض الموسم الثاني منه، تضاربت الأنباء مؤخرًا حول موعد صدور الموسم الثالث من المسلسل الشهير "Squid Game" أو "لعبة الحبار".

وبينما قالت بعض المصادر إنه سيصدر في حزيران 2025، قالت مصادر أخرى إن العمل سيصدر في أيار المقبل، ولكن مخرج العمل أوضح حقيقة الأمر.
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ونفى هوانج دونج هيوك الشائعات المتعلقة بموعد إطلاق الموسم الثالث من مسلسل "Squid Game"، مشيرًا إلى أنه لن يكون في شهر أيار المقبل، وذلك خلال لقاءٍ قصير مع موقع "هوليوود ريبورتر" على هامش تواجده في حفل جوائز غولدن غلوب 2025.

وأكد المخرج أن الجمهور لن ينتظر كثيرًا لمشاهدة الموسم الثالث، موضحًا أنه يعمل على تجهيزه ولذا سيكون عرضه قريبًا هذا العام. (فوشيا)
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