Advertisement

فنون ومشاهير

بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة ممثلة شهيرة وهكذا نعتها نقابة الممثلين (صورة)

Lebanon 24
07-01-2025 | 03:43
A-
A+
Doc-P-1302409-638718434486843304.jpg
Doc-P-1302409-638718434486843304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد صراع طويل مع المرض، توفيت أمس الاثنين الفنانة المصرية منى أبو الفتوح ، تاركة وراءها الكثير من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

ونعت نقابة المهنة التمثيلية الراحلة عبر صفحتها الرسيمة على فيسبوك وكتبت في المنشور: "تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة الكبيرة منى أبو الفتوح. وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
Advertisement

وأوضحت النقابة أن الراحلة واجهت مرضاً طويل الأمد أثر على صحتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ورافق ذلك ابتعادها عن الأضواء والحياة العامة.
 
 
 
 
وأعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن حزنه العميق لرحيل الفنانة الراحلة، مقدما العزاء لأسرتها ومحبيها، قائلاً: "منى أبو الفتوح كانت رمزا للفن الأصيل وقدوة للعديد من الفنانين الذين استلهموا من أدائها وإبداعها".

يذكر أن الراحلة كانت بدايتها خلال فترة الثمانينيات، وشاركت في العديد من الأعمال منها "البنات عايزه ايه، امرأتان ورجل"، لتتوالى أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والتليفزيون، ومنها "الفرح، يوميات ونيس، فارس بلا جواد، البخيل وأنا، المعتوه، فتوات بولاق، وموعد مع الوحوش".(لها)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:29 | 2025-01-07
05:28 | 2025-01-07
04:11 | 2025-01-07
03:55 | 2025-01-07
03:22 | 2025-01-07
03:02 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24