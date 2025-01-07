بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة ممثلة شهيرة وهكذا نعتها نقابة الممثلين (صورة)





ونعت نقابة المهنة التمثيلية الراحلة عبر صفحتها الرسيمة على فيسبوك وكتبت في المنشور: "تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة الكبيرة منى أبو الفتوح. وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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وأوضحت النقابة أن الراحلة واجهت مرضاً طويل الأمد أثر على صحتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ورافق ذلك ابتعادها عن الأضواء والحياة العامة. بعد صراع طويل مع المرض، توفيت أمس الاثنين الفنانة المصرية منى أبو الفتوح ، تاركة وراءها الكثير من الأعمال الفنية التي لا تنسى.ونعت نقابة المهنة التمثيلية الراحلة عبر صفحتها الرسيمة على فيسبوك وكتبت في المنشور: "تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة الكبيرة منى أبو الفتوح. وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".وأوضحت النقابة أن الراحلة واجهت مرضاً طويل الأمد أثر على صحتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ورافق ذلك ابتعادها عن الأضواء والحياة العامة.

وأعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن حزنه العميق لرحيل الفنانة الراحلة، مقدما العزاء لأسرتها ومحبيها، قائلاً: "منى أبو الفتوح كانت رمزا للفن الأصيل وقدوة للعديد من الفنانين الذين استلهموا من أدائها وإبداعها".



يذكر أن الراحلة كانت بدايتها خلال فترة الثمانينيات، وشاركت في العديد من الأعمال منها "البنات عايزه ايه، امرأتان ورجل"، لتتوالى أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والتليفزيون، ومنها "الفرح، يوميات ونيس، فارس بلا جواد، البخيل وأنا، المعتوه، فتوات بولاق، وموعد مع الوحوش".(لها)



