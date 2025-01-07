18
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
لأول مرة.. هيفا وهبي ستمثل قريبا مع هذا النجم السوري الشهير
Lebanon 24
07-01-2025
|
03:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت "نواعم" أن الفنانة هيفا وهبي وقّعت على عقد لمسلسل جديد يبدأ تصويره قريباً، بعنوان "المشتبهه الرابع" ويجمعها للمرة الاولى مع النجم السوري مكسيم خليل.
وتصدرت هيفا "الترند" في الأيام الماضية،أما سبب الهجوم عليها فهو اتهامها بأنها أساءت لمصر مرة أخرى وذلك بعد تصريح نسب اليها، وهذا ما تم نفيه من خلال مصادر مقربة من وهبي وقال إن كل ما ذكر هو محض افتراء.
Advertisement
وتؤكد المعلومات أن حملة على هيفا بدأت بعدما عينت مديراً جديداً لأعمالها في القاهرة، خصوصاً بعد تهمة الاساءة لنقابة الموسيقيين التي واجهتها في العشرين من كانون الأول بعدما تقدم أحدهم بدعوى سب ضد هيفا لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل.
يذكر أخيراً أن المسلسل الجديد "المشتبه الرابع" الذي سيجمعها مع مكسيم خليل سيُعرض على نتفليكس في الصيف المقبل وهو مؤلف من 30 حلقة.(نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع الحد الأدنى للأجور.. قريباً!
Lebanon 24
رفع الحد الأدنى للأجور.. قريباً!
02:45 | 2025-01-07
07/01/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 29 عاما وكان من المقربين منه: تفاصيل جديدة تكشف عن عملية اغتيال نصرالله.. من هو العميل "جي"؟
Lebanon 24
عمره 29 عاما وكان من المقربين منه: تفاصيل جديدة تكشف عن عملية اغتيال نصرالله.. من هو العميل "جي"؟
23:40 | 2025-01-06
06/01/2025 11:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة ممثلة شهيرة وهكذا نعتها نقابة الممثلين (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة ممثلة شهيرة وهكذا نعتها نقابة الممثلين (صورة)
03:43 | 2025-01-07
07/01/2025 03:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مما يخاف سكان دمشق وسوريا؟ تقريرٌ أميركيّ يتحدّث
Lebanon 24
مما يخاف سكان دمشق وسوريا؟ تقريرٌ أميركيّ يتحدّث
08:00 | 2025-01-06
06/01/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار جديدة عن "أسلحة حزب الله".. دراسة إسرائيلية تكشفها
Lebanon 24
أسرار جديدة عن "أسلحة حزب الله".. دراسة إسرائيلية تكشفها
14:00 | 2025-01-06
06/01/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:29 | 2025-01-07
بالفيديو.. ناصيف زيتون يفجر مفاجأة وهذا ما قد يحدث اليوم
05:28 | 2025-01-07
إحالة مخرج معروف جدّاً إلى المُحاكمة... هذه تهمته!
04:11 | 2025-01-07
برفقة خطيبها.. ابنة الفنان عاصي الحلاني الصُغرى تستمتع بوقتها في صحراء الشارقة (صور)
03:43 | 2025-01-07
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة ممثلة شهيرة وهكذا نعتها نقابة الممثلين (صورة)
03:22 | 2025-01-07
"عصفورتي إلي أنا وانتهينا".. وسام حنا يتغزل بزميلته الممثلة اللبنانية الشهيرة (صور)
03:02 | 2025-01-07
بعدما أعلن ان لبنان هو جزء من سوريا.. هكذا ردت إليسا على هيثم المالح (صورة)
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
07/01/2025 13:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
07/01/2025 13:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
07/01/2025 13:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24