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فنون ومشاهير

لأول مرة.. هيفا وهبي ستمثل قريبا مع هذا النجم السوري الشهير

Lebanon 24
07-01-2025 | 03:55
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كشفت "نواعم" أن الفنانة هيفا وهبي وقّعت على عقد لمسلسل جديد يبدأ تصويره قريباً، بعنوان "المشتبهه الرابع" ويجمعها للمرة الاولى مع النجم السوري مكسيم خليل.

وتصدرت هيفا "الترند" في الأيام الماضية،أما سبب الهجوم عليها فهو اتهامها بأنها أساءت لمصر مرة أخرى وذلك بعد تصريح نسب اليها، وهذا ما تم نفيه من خلال مصادر مقربة من وهبي وقال إن كل ما ذكر هو محض افتراء.
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وتؤكد المعلومات أن حملة على هيفا بدأت بعدما عينت مديراً جديداً لأعمالها في القاهرة، خصوصاً بعد تهمة الاساءة لنقابة الموسيقيين التي واجهتها في العشرين من كانون الأول بعدما تقدم أحدهم بدعوى سب ضد هيفا لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل.

يذكر أخيراً أن المسلسل الجديد "المشتبه الرابع" الذي سيجمعها مع مكسيم خليل سيُعرض على نتفليكس في الصيف المقبل  وهو مؤلف من 30 حلقة.(نواعم)


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