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فنون ومشاهير

إحالة مخرج معروف جدّاً إلى المُحاكمة... هذه تهمته!

Lebanon 24
07-01-2025 | 05:28
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أمرت نيابة الشيخ زايد في محافظة الجيزة المصرية بإحالة المخرج المصري محمد سامي إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب وإصابته، فضلا عن السب والقذف.

بدأت الأزمة عندما ذهب سامي إلى أحد مراكز الصيانة، وترك سيارته عدة أيام في المركز وسافر إلى منطقة الساحل الشمالي لحين الانتهاء منها، إلا أنه فوجئ أثناء استلام مركبته بوجود خدوش بها، وبعض الأتربة والأوساخ أسفل الطبقة التي وضعها العمال.
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واستشاط المخرج غضبا، وطلب مقابلة مدير المركز ليشتد النقاش بينهما ويتحول إلى مشادة كلامية واشتباك بالأيدي.
 
وغادر سامي المركز وتوجه إلى قسم الشرطة وحرر محضرا ضد مدير المركز اتهمه بإتلاف سيارته الفارهة، ليتحول المحضر بعدها إلى النيابة التي بدورها استدعت مدير المركز للتحقيق.
 
وفي أقواله، اتهم مدير المركز المخرج الشهير بالتعدي عليه بالضرب، حيث قال إن سامي وجه له ضربة قوية بقدمه أسفل بطنه، ولكمة بيده في وجهه ما أحدث له إصابة أسفل العين. (العربية)
 
 
المخرج محمد سامي
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