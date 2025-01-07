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فنون ومشاهير
خطفت الأنظار بجمالها.. فنان شهير ينفصل عن زوجته
Lebanon 24
07-01-2025
|
13:39
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واصل الفنان حميد الشاعري سلسلة نشاطاته مع دخول العام الجديد وأحيا عدة حفلات فنية خلال الاحتفالات برأس السنة، كما ظهر في "بودكاست" وسجل حلقة مع الإعلامي معتز الدمرداش ستعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.
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ومؤخرا، أطل حميد الشاعري برفقة سيدة في عدة صور وحفلات، خطفت الأنظار بجمالها، ما دفع الكثيرين للتساؤل عن حقيقة علاقتهما، خاصة بعد أن ظهرت معه خلال حفلته برأس السنة. وكشفت مصادر عدة أن الفنان المصري منفصل عن زوجته الكندية صوفيا منذ عامين، وهي التي ظهرت معه في أكثر من مناسبة قبل أن يحدث الطلاق رسمياً. (فوشيا)
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