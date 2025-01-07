حزن عميق.. وفاة ممثل شهير عن 32 عامًا!

توفي الممثل الشاب كيلر فورنيس، نجم مسلسل Great American Family's County Rescue، عن عمر 32 عامًا في ولاية تكساس.

وتوفي فورنيس، في 19 كانون الاول 2024، لكن الخبر أعلن مؤخرًا من قبل دار جنازات لاسي. وسيتم إقامة مراسم تأبين له يوم السبت 11 كانون الثاني 2025 في ستيفينفيل، تكساس.

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وأعربت شركة الإنتاج Great American Media عن حزنها العميق لوفاته، مشيرة إلى موهبته المتعددة كممثل وكاتب ومخرج وموسيقي. بدوره، زملاؤه في العمل، مثل جوليا رايلي وكريستين ووليت، عبّروا عن حزنهم وتقديرهم له، فيما أكد كولتون ديكسون أن الممثل كان شخصًا لطيفًا وهادفًا. (فوشيا)