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فنون ومشاهير

بعد مرور شهر على تحرير بلده.. ممثل سوري شهير يطالب بمحاكمة "الاسد"

Lebanon 24
08-01-2025 | 23:00
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بعث الممثل مكسيم خليل برسالة جديدة إلى الشعب السوري بمناسبة مرور شهر على تحرير بلده سوريا.

وكتب خليل في منشور عبر حسابه على "إكس": "بعد مرور شهر على تحرير سورية و الفرحة يلي مارح تخلص لسنين .. ضروري نتذكر انه فرحة كتير ناس وراها تعب وتفقير .. خلونا نساعد اهلنا ونكون جنبهم على كل الاصعدة .. إعانات غذائية او مالية او خدمية ..كل سوري على الارض السورية هو واحد من هالعيلة الكبيرة.".

أضاف : "ضروري نتذكر انه هالفرحة مغطية مآسي كتير وفي ناس ناطرة تعرف حقيقة غياب قسري لأحبابها.. ناطرة العدالة .. عدالة القانون مو الانتقام ..وما عندي شك بانه وعي الناس قادر يستوعب هي المرحلة يلي بدها صبر ..حكمة.. حب ..تسامح ..مصداقية".

وطالب خليل بمحاكمة ومحاسبة جميع الأشخاص الذين تسببوا  بمأساة الشعب السوري وكتب: "والعدالة الاهم لكل السوريين ..هي محاكمة عادلة لبشار الاسد و كل رموز هاد النظام الأمنية والعسكرية يلي ساهمت بشكل مباشر بمأساة هاد الشعب . ومحاسبة كل رموز الفساد الاقتصادي و السياسي يلي مولوا ودعموا وكانو جزء من مؤامرة النظام علينا نحنا السوريين اصحاب الحق ..اصحاب الأرض  وبرجع بأكد على عدالة القانون .. جزء من هذه العدالة هو استرداد الأموال و الآثار المنهوبة من كل المتورطين لانه هي حق سوريا و شعبها .. المطالبة فيها هو واجب علينا كلنا ..واجب على كل سوري شريف ..بخاف على مستقبل بلده لانه هي الأموال.. ساهمت بدمار البلد ولازم ترجع لتساهم بعمار البلد".

وأرفق خليل المنشور بقسم  والذي جاء فيه: "نقسم بالله العظيم نحن السوريين مسلمين ومسيحيين كرد، أرمن، وأي مكوّن نكون، سنة، شيعة، دروز، علويون، أن نحترم حرية الآخر ونصون كرامة الآخر ونحفظ حقوق الآخر وأن ندفن الطائفية ونبقى موحدين إلى أبد الآبدين لأجل سوريا عظيمة لا تتبع لأي بلد ولا تكنّى بأي أحد".

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