بعد مرور شهر على تحرير بلده.. ممثل سوري شهير يطالب بمحاكمة "الاسد"

٦:١٨
بعد مرور شهر على تحرير سورية
و الفرحة يلي مارح تخلص لسنين ..
ضروري نتذكر انه فرحة كتير ناس وراها تعب وتفقير ..
خلونا نساعد اهلنا ونكون جنبهم على كل الاصعدة ..
إعانات غذائية او مالية او خدمية ..كل سوري على الارض السورية هو واحد من هالعيلة الكبيرة..
ضروري نتذكر انه هالفرحة… pic.twitter.com/pXIA3EsnVO
— maxim khalil (@MaximKhalil) January 8, 2025
٦:١٨
بعد مرور شهر على تحرير سورية
و الفرحة يلي مارح تخلص لسنين ..
ضروري نتذكر انه فرحة كتير ناس وراها تعب وتفقير ..
خلونا نساعد اهلنا ونكون جنبهم على كل الاصعدة ..
إعانات غذائية او مالية او خدمية ..كل سوري على الارض السورية هو واحد من هالعيلة الكبيرة..
ضروري نتذكر انه هالفرحة… pic.twitter.com/pXIA3EsnVO