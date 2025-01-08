14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
برقصة جريئة وفاضحة.. نجم شهير يحتفل بعيد ميلاد زوجته في المالديف (فيديو)
Lebanon 24
08-01-2025
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفل مغني الراب كانييه ويست بعيد ميلاد زوجته بيانكا سينسوري الثلاثين خلال إجازتهما في جزر المالديف، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.
وأقام ويست خلال عطلة نهاية الأسبوع حفلا فاخرا لمعايدة سينسوري التي اختارت ارتداء بذلة سوداء بفتحة رقبة عميقة وجريئة.
وتبادلت سينسوري القبلات العاطفية والأحضان مع كانييه ويست كما استعرضت قالب الحلوى العملاق الذي بدا كقوالب حلوى الزفاف التقليدية الضخمة.
ووسط أجواء احتفالية ضخمة، رقصت سينسوري مع أصدقائها بمن في ذلك الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار بينيلوبي كروز ونجمة كرة السلة الأسترالية إليزابيث كامباج.
وظهر كانييه ويست في احد الفيدوهات التي انتشرت مبتسمًا طوال الوقت وبحالة معنوية جيدة، حيث احتضن سينسوري وتبادلا القبلات أثناء رقصهما بطريقة جريئة وفاضحة.(lbci)
View this post on Instagram
A post shared by XXL (@xxl)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة تهمّكم عن الدولار والليرة.. هذا ما كُشف
Lebanon 24
معلومة تهمّكم عن الدولار والليرة.. هذا ما كُشف
15:27 | 2025-01-08
08/01/2025 03:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار محطة محروقات في سن الفيل
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار محطة محروقات في سن الفيل
08:39 | 2025-01-08
08/01/2025 08:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟.. إليكم ما كشفه وزير التربيّة
Lebanon 24
هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟.. إليكم ما كشفه وزير التربيّة
07:50 | 2025-01-08
08/01/2025 07:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن الدولار في لبنان.. هذا ما حصل مساءً (فيديو)
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن الدولار في لبنان.. هذا ما حصل مساءً (فيديو)
13:19 | 2025-01-08
08/01/2025 01:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أم لولدين وجدة لحفيد.. ماذا نعرف عن السيدة الأولى المتوقعة "نعمت عون"؟
Lebanon 24
أم لولدين وجدة لحفيد.. ماذا نعرف عن السيدة الأولى المتوقعة "نعمت عون"؟
15:04 | 2025-01-08
08/01/2025 03:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2025-01-08
بعد مرور شهر على تحرير بلده.. ممثل سوري شهير يطالب بمحاكمة "الاسد"
13:42 | 2025-01-08
"رجّال وما بخاف غير من الله" .. تعليق لافت من فنان شهير حول انتخاب الرئيس
12:00 | 2025-01-08
صبا مبارك تتحدث بجرأة عن الخيانة الزوجية
11:15 | 2025-01-08
فنان شهير يحتفل بعيد ميلاد ابنه داخل طائرة خاصة.. شاهدوا الشبه بينهم (فيديو)
10:21 | 2025-01-08
إليسا تُهاجم نائبة لبنانية: "فظيعة كيف صارت نائبة"
08:00 | 2025-01-08
لقطة إنسانية من حفل نانسي عجرم بالرياض.. هذا ما قدمته لها سيدة من ذوي الهمم
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
09/01/2025 08:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
09/01/2025 08:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
09/01/2025 08:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24