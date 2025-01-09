14
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
8
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هشام حداد يشنّ هجوماً على نائبٍ "عونيّ"... بماذا وصفه؟ (صورة)
Lebanon 24
09-01-2025
|
09:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
هاجم الممثل ومُقدّم البرامج هشام حداد النائب سليم عون، بعد السجال الذي حصل بين نائب "التيّار الوطنيّ الحرّ" والنائبة بولا يعقوبيان في جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة.
وقال حداد عن عون: "وهيدا زوجي سليم الزبال". (رصد لبنان 24)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلامي لبنانيّ عن الإشكال بين يعقوبيان وسليم عون: هل هؤلاء هكذا يخاطبون أمّهاتهم وزوجاتهم وبناتهم؟
Lebanon 24
إعلامي لبنانيّ عن الإشكال بين يعقوبيان وسليم عون: هل هؤلاء هكذا يخاطبون أمّهاتهم وزوجاتهم وبناتهم؟
09/01/2025 19:44:10
09/01/2025 19:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا اشتبكت بولا يعقوبيان مع سليم عون
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا اشتبكت بولا يعقوبيان مع سليم عون
09/01/2025 19:44:10
09/01/2025 19:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بين النائب سليم عون من جهة والنائبة بولا يعقوبيان والنائب فراس حمدان من جهة أخرى
Lebanon 24
إشكال في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بين النائب سليم عون من جهة والنائبة بولا يعقوبيان والنائب فراس حمدان من جهة أخرى
09/01/2025 19:44:10
09/01/2025 19:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب سليم عون للنائبة بولا يعقوبيان: "غطيتي رئيس حكومة مخطوف وجاية تحاضري بالعفة"
Lebanon 24
النائب سليم عون للنائبة بولا يعقوبيان: "غطيتي رئيس حكومة مخطوف وجاية تحاضري بالعفة"
09/01/2025 19:44:10
09/01/2025 19:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد
سليم عون
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة تهمّكم عن الدولار والليرة.. هذا ما كُشف
Lebanon 24
معلومة تهمّكم عن الدولار والليرة.. هذا ما كُشف
15:27 | 2025-01-08
08/01/2025 03:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أم لولدين وجدة لحفيد.. ماذا نعرف عن السيدة الأولى المتوقعة "نعمت عون"؟
Lebanon 24
أم لولدين وجدة لحفيد.. ماذا نعرف عن السيدة الأولى المتوقعة "نعمت عون"؟
15:04 | 2025-01-08
08/01/2025 03:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن الدولار في لبنان.. هذا ما حصل مساءً (فيديو)
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن الدولار في لبنان.. هذا ما حصل مساءً (فيديو)
13:19 | 2025-01-08
08/01/2025 01:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"مبروك"... هذا ما أبلغه "الثنائيّ" لقائد الجيش
Lebanon 24
"مبروك"... هذا ما أبلغه "الثنائيّ" لقائد الجيش
07:04 | 2025-01-09
09/01/2025 07:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر: "الثنائي" يؤيد عون
Lebanon 24
آخر خبر: "الثنائي" يؤيد عون
23:12 | 2025-01-08
08/01/2025 11:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:14 | 2025-01-09
قريباً.. "صندوق هويدا السرّي": أول سلسلة كرتونية تتناول تاريخ لبنان
10:26 | 2025-01-09
الحكم بسجن إعلاميّة عربيّة معروفة.. ماذا قالت عن إسرائيل؟
10:00 | 2025-01-09
من أبرز وجوه الشاشة... وفاة إعلاميّة شهيرة وهذه نبذة عن حياتها
09:57 | 2025-01-09
"انشالله معك نعيش حياة كلها سلام".. إليسا ونانسي وراغب أول المهنئين لـ "فخامة الرئيس"
05:49 | 2025-01-09
فيديو لسقوط محمد رمضان عن المسرح... هذه حقيقته
05:05 | 2025-01-09
إعلامي لبنانيّ عن الإشكال بين يعقوبيان وسليم عون: هل هؤلاء هكذا يخاطبون أمّهاتهم وزوجاتهم وبناتهم؟
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
09/01/2025 19:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
09/01/2025 19:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
09/01/2025 19:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24