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فنون ومشاهير

هشام حداد يشنّ هجوماً على نائبٍ "عونيّ"... بماذا وصفه؟ (صورة)

Lebanon 24
09-01-2025 | 09:37
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هاجم الممثل ومُقدّم البرامج هشام حداد النائب سليم عون، بعد السجال الذي حصل بين نائب "التيّار الوطنيّ الحرّ" والنائبة بولا يعقوبيان في جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة.
 
 
وقال حداد عن عون: "وهيدا زوجي سليم الزبال". (رصد لبنان 24)
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