هشام حداد يشنّ هجوماً على نائبٍ "عونيّ"... بماذا وصفه؟ (صورة)

هاجم الممثل ومُقدّم البرامج هشام حداد النائب سليم عون، بعد السجال الذي حصل بين نائب "التيّار الوطنيّ الحرّ" والنائبة بولا يعقوبيان في جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة.

وقال حداد عن عون: "وهيدا زوجي سليم الزبال". (رصد لبنان 24)