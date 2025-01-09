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فنون ومشاهير

من أبرز وجوه الشاشة... وفاة إعلاميّة شهيرة وهذه نبذة عن حياتها

Lebanon 24
09-01-2025 | 10:00
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غيّب الموت اليوم الخميس، الإعلامية المصرية الكبيرة ليلى رستم عن عمر ناهز 88 عاما.

واشتهرت الإعلامية الراحلة بلقب "أيقونة ماسبيرو"، و"صائدة المشاهير" حيث كانت ومن خلال أشهر برامجها "نجمك المفضل" تستضيف مشاهير مصر والعرب في كافة المجالات.
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واستضافت رستم في برنامجها أكثر من 150 شخصية من مشاهير الأدباء والكُتاب والصحافيين والفنانين أمثال طه حسين وعبد الحليم حافظ وتوفيق الحكيم.

ولدت المذيعة الراحلة في العام 1937، وهي ابنة المهندس عبد الحميد رستم الشقيق الأصغر للفنان الكبير زكي رستم، درست بمدارس الراهبات، ورفض عمُّها زكي رستم عملَها بالتمثيل فاتجهت إلى الصحافة. (العربية)
 
 
 
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