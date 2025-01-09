14
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
4
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
قريباً.. "صندوق هويدا السرّي": أول سلسلة كرتونية تتناول تاريخ لبنان
Lebanon 24
09-01-2025
|
12:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
جمهور العالم الافتراضي على موعد قريباً مع سلسلة كرتونية مختلفة ورائدة، من بطولة "وان وومن شو": الست هويدا.
المسلسل حمل عنوان "صندوق هويدا السرّي".
Advertisement
هويدا الذكية وخفيفة الظل، ستطلّ في سلسلة حلقات تزيد عن الـ 200 حلقة، لتُخرج من صندوق ذاكرتها السرّي، حكايات تبدأ من الطفولة وصولاً إلى يومنا هذا، وبين الأمس واليوم تمرّ هويدا على فترات انتقالية من حياة لبنان الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية وتأثيرات هذا وذاك على البلد وناسه وبالتأكيد على هويدا وقصصها.
"صندوق هويدا السرّي" جديد في فكرته ومضمونه وأسلوب إخراجه وتنفيذه الذي أداره المخرج المتميّز غارابيت تاهمجيان عبر تقنية الـ 3 دي. أنيمايشن.
كتبت النص الإعلامية هلا حداد بالاشتراك مع حنان فضل الله، في تجربة فريدة، لجهة السياق القصصي المثير والغني بالأحداث التي تغطي حقبة مؤثرة من تاريخ لبنان الحديث، من ستينيات القرن الماضي الى يومنا هذا، وقد تمكّنت حداد من تكثيف أحداث كل حلقة في ما لا يزيد عن الـ 3 إلى 4 دقائق لكل حلقة، مع الأخذ بالاعتبار تشويق المتابع انتظاراً للحلقة المقبلة..
قامت بالأداء الصوتي لشخصية هويدا الصحافية حنان فضل الله.
في صندوق هويدا السرّي هناك "أول مرة" في كل سياقات العمل، فعلى سبيل المثال:
أول مرة تقرّ "البطلة" بسنّها الحقيقي، فهويدا ابنة الستين عاماً.
وأول مرة تحكي صراحة عن غراميات طفولتها، وفترة المراهقة.
وأول مرة يُحكى بوضوح عن "عنا" وعندن" في إشارة الى تقسيم المناطق اللبنانية في بداية الحرب اللبنانية.
وأول مرة أيضاً يُشار الى انتقال البنت من مرحلة الطفولة الى البلوغ في إشارة الى الدورة الشهرية ومتاعبها ومخاوف الطفلة من تلك المرحلة الانتقالية، مع تعتيم الأهل على التوعية حولها، إضافة إلى "أوّلات" كثيرة سيكتشفها المتابعون.
إذن صندوق هويدا السرّي، مغامرة ممتعة في سلسلة حلقات، قريباً على:
حساب تيك توك: خبريات هويدا
على يوتيوب.Harf Arabi Plus ومنصة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة تهمّكم عن الدولار والليرة.. هذا ما كُشف
Lebanon 24
معلومة تهمّكم عن الدولار والليرة.. هذا ما كُشف
15:27 | 2025-01-08
08/01/2025 03:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"مبروك"... هذا ما أبلغه "الثنائيّ" لقائد الجيش
Lebanon 24
"مبروك"... هذا ما أبلغه "الثنائيّ" لقائد الجيش
07:04 | 2025-01-09
09/01/2025 07:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
برقصة جريئة وفاضحة.. نجم شهير يحتفل بعيد ميلاد زوجته في المالديف (فيديو)
Lebanon 24
برقصة جريئة وفاضحة.. نجم شهير يحتفل بعيد ميلاد زوجته في المالديف (فيديو)
23:30 | 2025-01-08
08/01/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر: "الثنائي" يؤيد عون
Lebanon 24
آخر خبر: "الثنائي" يؤيد عون
23:12 | 2025-01-08
08/01/2025 11:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد يشنّ هجوماً على نائبٍ "عونيّ"... بماذا وصفه؟ (صورة)
Lebanon 24
هشام حداد يشنّ هجوماً على نائبٍ "عونيّ"... بماذا وصفه؟ (صورة)
09:37 | 2025-01-09
09/01/2025 09:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:46 | 2025-01-09
مفاجأة من نجمة "ستار أكاديمي".. فنانة لبنانية ترتدي الحجاب وتحذف صورها!
10:26 | 2025-01-09
الحكم بسجن إعلاميّة عربيّة معروفة.. ماذا قالت عن إسرائيل؟
10:00 | 2025-01-09
من أبرز وجوه الشاشة... وفاة إعلاميّة شهيرة وهذه نبذة عن حياتها
09:57 | 2025-01-09
"انشالله معك نعيش حياة كلها سلام".. إليسا ونانسي وراغب أول المهنئين لـ "فخامة الرئيس"
09:37 | 2025-01-09
هشام حداد يشنّ هجوماً على نائبٍ "عونيّ"... بماذا وصفه؟ (صورة)
05:49 | 2025-01-09
فيديو لسقوط محمد رمضان عن المسرح... هذه حقيقته
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
09/01/2025 22:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
09/01/2025 22:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
09/01/2025 22:15:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24