قريباً.. "صندوق هويدا السرّي": أول سلسلة كرتونية تتناول تاريخ لبنان

جمهور العالم الافتراضي على موعد قريباً مع سلسلة كرتونية مختلفة ورائدة، من بطولة "وان وومن شو": الست هويدا.

المسلسل حمل عنوان "صندوق هويدا السرّي".

Advertisement

هويدا الذكية وخفيفة الظل، ستطلّ في سلسلة حلقات تزيد عن الـ 200 حلقة، لتُخرج من صندوق ذاكرتها السرّي، حكايات تبدأ من الطفولة وصولاً إلى يومنا هذا، وبين الأمس واليوم تمرّ هويدا على فترات انتقالية من حياة لبنان الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية وتأثيرات هذا وذاك على البلد وناسه وبالتأكيد على هويدا وقصصها.



"صندوق هويدا السرّي" جديد في فكرته ومضمونه وأسلوب إخراجه وتنفيذه الذي أداره المخرج المتميّز غارابيت تاهمجيان عبر تقنية الـ 3 دي. أنيمايشن.



كتبت النص الإعلامية هلا حداد بالاشتراك مع حنان فضل الله، في تجربة فريدة، لجهة السياق القصصي المثير والغني بالأحداث التي تغطي حقبة مؤثرة من تاريخ لبنان الحديث، من ستينيات القرن الماضي الى يومنا هذا، وقد تمكّنت حداد من تكثيف أحداث كل حلقة في ما لا يزيد عن الـ 3 إلى 4 دقائق لكل حلقة، مع الأخذ بالاعتبار تشويق المتابع انتظاراً للحلقة المقبلة..

قامت بالأداء الصوتي لشخصية هويدا الصحافية حنان فضل الله.



في صندوق هويدا السرّي هناك "أول مرة" في كل سياقات العمل، فعلى سبيل المثال:



أول مرة تقرّ "البطلة" بسنّها الحقيقي، فهويدا ابنة الستين عاماً.



وأول مرة تحكي صراحة عن غراميات طفولتها، وفترة المراهقة.



وأول مرة يُحكى بوضوح عن "عنا" وعندن" في إشارة الى تقسيم المناطق اللبنانية في بداية الحرب اللبنانية.



وأول مرة أيضاً يُشار الى انتقال البنت من مرحلة الطفولة الى البلوغ في إشارة الى الدورة الشهرية ومتاعبها ومخاوف الطفلة من تلك المرحلة الانتقالية، مع تعتيم الأهل على التوعية حولها، إضافة إلى "أوّلات" كثيرة سيكتشفها المتابعون.



إذن صندوق هويدا السرّي، مغامرة ممتعة في سلسلة حلقات، قريباً على:



حساب تيك توك: خبريات هويدا



على يوتيوب.Harf Arabi Plus ومنصة

































