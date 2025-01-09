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فنون ومشاهير

مفاجأة من نجمة "ستار أكاديمي".. فنانة لبنانية ترتدي الحجاب وتحذف صورها!

Lebanon 24
09-01-2025 | 14:46
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أعلنت المغنية اللبنانية نينا عبد الملك ارتداءها الحجاب رسميًا، مشيرة إلى ابتعادها عن الغناء منذ تشرين الثاني الماضي بهدف التفرغ لعائلتها وتربية أبنائها الثلاثة.

ونشرت نجمة "ستار أكاديمي"، فيديو عبر "التيك توك"، أعلنت فيه ارتداءها الحجاب، وقالت: "خبروني أي لفة حجاب بتلبق لي، لأنو أنا إن شاء الله نويت أرتدي الحجاب رسميا".
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وطلبت في مقطع فيديو رأي الجمهور، عن الشكل الأفضل للحجاب، حيث استعرضت عدة لفات مختلفة، باستخدام حجاب طويل، وضعته على رأسها بعدة طرق وصيحات مختلفة، لاختيار الشكل الأمثل الذي يليق بها.
 
وحذفت نينا صورها القديمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستبدلتها بصور بالحجاب.
 
 
 
 
 
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