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فنون ومشاهير
"استلهمته من فنان مختلف"... باميلا الكيك ترد على اتهامات بتقليدها لمغن شهير
Lebanon 24
10-01-2025
|
01:35
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خرجت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك عن صمتها لتوضيح الجدل الذي أثير حول إطلالتها الغريبة وغير التقليدية في حفل توزيع جوائز "الموريكس دور"، الذي أقيم مؤخراً في بيروت. فقد أثارت باميلا الكثير من التساؤلات والاهتمام بعد ظهورها على السجادة الحمراء، حيث كانت ترتدي قناعاً فضياً كريستالياً غطى وجهها بالكامل، وهو ما جعل إطلالتها محط أنظار الجميع وأدى إلى جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
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من خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، نشرت باميلا الكيك تعليقاً قالت فيه: "أحب تووليت كثيراً، لكن القناع استلهمته من فنان مختلف، وستعرفون من هو في الوقت المناسب". هذا التصريح أثار فضول متابعيها، الذين بدأوا يتساءلون عن هوية الفنان الذي استلهمت منه هذا القناع المميز.
اختارت باميلا لهذا الحدث أن ترتدي جمبسوت أسود مزين بتطريزات أنيقة أضافت لمسة من الرقي على مظهرها، إلا أن القناع الفضي كان العنصر الأكثر لفتاً للأنظار، خاصة وأن فكرته كانت مستوحاة من أسلوب الفنان المصري الشاب "تووليت" الذي أثار ضجة في الفترة الأخيرة. هذا القناع أضفى على إطلالتها طابعاً من الغموض والإبداع، مما جعل ظهورها في الحفل مختلفاً تماماً عن الإطلالات التقليدية.
على الرغم من أنها لم تكشف عن ملامح وجهها طوال الحفل، إلا أن باميلا الكيك ظهرت أخيراً على المسرح لتتسلم جائزة "أفضل ممثلة لبنانية" عن دورها في المسلسل اللبناني "كريستال"، الذي شاركت فيه مع الفنان السوري محمود نصر. يعتبر هذا العمل النسخة المعربة من المسلسل التركي "حرب الورود"، وقد حقق نجاحاً كبيراً منذ عرضه. (نواعم)
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