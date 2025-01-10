21
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تكشف جنسية خطيبها الخليجي (صور)
Lebanon 24
10-01-2025
|
03:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن زينب فياض كشفت عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، جنسية خطيبها الذي أعلنت ارتباطها به أخيراً من دون الإفصاح عن هويته أو وجهه.
وشاركت زينب عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها في "إنستغرام"، صورة أظهرت جوازَي سفر بيدها أثناء توجّهها إلى أحد الدول، الأول لبناني يعود لها، والثاني كويتي.
Advertisement
وكانت ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي قد فاجأت متابعيها بحذف كل منشوراتها القديمة ومشاركة صورةً ليدها تحتضن يد شخصٍ آخر، معلنةً من خلالها خطوبتها مجدّداً.
ونشرت زينب صورة ليدها وهي تضع خاتماً في إصبعها، أثناء تواجدها في الكويت حسب ما أشار "إنستغرام" من خلال خاصية الإشارة إلى الموقع، كاشفةً أنها دخلت علاقة جديدة بعد فترة من إعلان انفصالها عن والد ابنتيها، اللتين لم تظهرا معها على الـ"سوشيال ميديا" منذ فترة طويلة.
واللافت أن الشابة اللبنانية لم تعلّق أو تكشف هوية من معها في الصورة، بل اكتفت بكتابة الحرف A، ولكنها أكدت خطوبتها من خلال تعليقاتها على تبريكات محبيها الذين حرصوا على إعادة نشر الصورة وتوجيه التهنئة بالخطوبة لها ولحبيبها الجديد. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"مبروك"... هذا ما أبلغه "الثنائيّ" لقائد الجيش
Lebanon 24
"مبروك"... هذا ما أبلغه "الثنائيّ" لقائد الجيش
07:04 | 2025-01-09
09/01/2025 07:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد يشنّ هجوماً على نائبٍ "عونيّ"... بماذا وصفه؟ (صورة)
Lebanon 24
هشام حداد يشنّ هجوماً على نائبٍ "عونيّ"... بماذا وصفه؟ (صورة)
09:37 | 2025-01-09
09/01/2025 09:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من نجمة "ستار أكاديمي".. فنانة لبنانية ترتدي الحجاب وتحذف صورها!
Lebanon 24
مفاجأة من نجمة "ستار أكاديمي".. فنانة لبنانية ترتدي الحجاب وتحذف صورها!
14:46 | 2025-01-09
09/01/2025 02:46:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالوشاح والقلادة.. الصور الاولى لعائلة رئيس الجمهورية من قصر بعبدا
Lebanon 24
بالوشاح والقلادة.. الصور الاولى لعائلة رئيس الجمهورية من قصر بعبدا
14:51 | 2025-01-09
09/01/2025 02:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّقت إسرائيل على انتخاب جوزاف عون؟
Lebanon 24
كيف علّقت إسرائيل على انتخاب جوزاف عون؟
08:57 | 2025-01-09
09/01/2025 08:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:30 | 2025-01-10
نوال بري بكت عند انتخاب الرئيس أمس.. وهذا ما قالته حين فاز ميشال عون (صورة)
05:38 | 2025-01-10
موقف مُحرج لمذيعة أخبار... إليكم ما قالته بعد انتخاب جوزاف عون (فيديو)
04:28 | 2025-01-10
بيلا حديد تشارك صورة مأساوية لمنزل طفولتها المحترق
02:33 | 2025-01-10
على أنغام "سكر محلي"... رندة كعدي ترقص بعفوية مع قصي خولي (فيديو)
01:35 | 2025-01-10
"استلهمته من فنان مختلف"... باميلا الكيك ترد على اتهامات بتقليدها لمغن شهير
00:10 | 2025-01-10
قرار بحبس الإعلامية فجر السعيد بسبب دعوتها للتطبيع مع اسرائيل
فيديو
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
10/01/2025 13:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
10/01/2025 13:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
10/01/2025 13:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24