زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تكشف جنسية خطيبها الخليجي (صور)

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يبدو أن زينب فياض كشفت عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، جنسية خطيبها الذي أعلنت ارتباطها به أخيراً من دون الإفصاح عن هويته أو وجهه.وشاركت زينب عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها في "إنستغرام"، صورة أظهرت جوازَي سفر بيدها أثناء توجّهها إلى أحد الدول، الأول لبناني يعود لها، والثاني كويتي.وكانت ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي قد فاجأت متابعيها بحذف كل منشوراتها القديمة ومشاركة صورةً ليدها تحتضن يد شخصٍ آخر، معلنةً من خلالها خطوبتها مجدّداً.ونشرت زينب صورة ليدها وهي تضع خاتماً في إصبعها، أثناء تواجدها في الكويت حسب ما أشار "إنستغرام" من خلال خاصية الإشارة إلى الموقع، كاشفةً أنها دخلت علاقة جديدة بعد فترة من إعلان انفصالها عن والد ابنتيها، اللتين لم تظهرا معها على الـ"سوشيال ميديا" منذ فترة طويلة.واللافت أن الشابة اللبنانية لم تعلّق أو تكشف هوية من معها في الصورة، بل اكتفت بكتابة الحرف A، ولكنها أكدت خطوبتها من خلال تعليقاتها على تبريكات محبيها الذين حرصوا على إعادة نشر الصورة وتوجيه التهنئة بالخطوبة لها ولحبيبها الجديد. (لها)