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فنون ومشاهير
نوال بري بكت عند انتخاب الرئيس أمس.. وهذا ما قالته حين فاز ميشال عون (صورة)
Lebanon 24
10-01-2025
|
06:30
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كتبت الإعلاميّة في الـ"أم تي في" نوال برّي عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "بالانتخابات من 8 سنين بس أعلنوا الرئيس بكيت. ومبارح بس أعلنوه بكيت".
وأضافت برّي: "سبحان الله الفرق بين بكي الفرح وبكي النكبة". (رصد لبنان 24)
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10/01/2025 15:44:09
10/01/2025 15:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال بري
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