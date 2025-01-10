"وين الحرية والحضارة؟".. فنان شهير يتعرّض للضرب أمام ابنته في شوارع سوريا (صور)

تعرّض الممثل السوري عبد المنعم عمايري، للضرب من احد الاشخاص في الشارع في سوريا، وفق ما أعلنت ابنته مريم.

وروت مريم عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر موقع "انستغرام" تفاصيل ما حصل، وقالت: "بلد حرة؟ وين الحرية اذا واحد قام بضرب ابي قدام عيوني وابي مرمي على الأرض مغمى عليه! هي هي الأمانة والثقة بإنه نعمر بلد جديدة، قد أبوه وعم يضربوا ويرفسو برجليه عكبدو! ماشاءالله فعلا شي بيرفع الراس".

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وأضافت: "وين القانون وين الحكم وين الدين والشهادة؟ دينك بيسمحلك تمد ايدك وترفع سلاح عواحد قد ابوك؟ وين الاخلاق بإنك تضرب زلمة قد ابوك لتخليه يغمى عليه عالأرض؟ القانون وين والدين والشهادة وين؟ ما قلتولنا بلد متحضر ما بيسكت عالقانون، حق ابي مين بجبلي ياه؟ حق ابي والمنظر يلي شفنا انا واختي مين برجعلنا ياه"؟.



وتابعت مريم: "ما قلتلونا نحن سوا لنعمر البلد ونساعد الناس ونكون ايد بإيد لنساوي سوريا الجديدة؟ ما قلتو رح تحمو الكل؟ وين الحضارة"؟.



وأكملت:"دينك ما بيسمحلك تسمع كفر وسب الله بس بيسمحلك انك تضرب واحد اكبر من أبوك؟؟ في قانون بتروح بتشتكي لو غلط وبتتصرف بكل قانون ووعي يا محترم، يتقوم بدينك وشهادتك بتضرب واحد ليغمى عليه!!".