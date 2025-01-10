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فنون ومشاهير

"خيانة وخسرت ابنتي".. ممثلة واعلامية معروفة تُعلن طلاقها رسمياً!

Lebanon 24
10-01-2025 | 16:18
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أعلنت الممثلة والإعلامية مهيرة عبدالعزيز خبر طلاقها رسمياً، حيث نشرت صورة بالأبيض والأسود تظهر فيها بفستان الزفاف الأبيض.

وكتبت مهيرة: "توتة توتة … خلصت الحدوتة" … ولكن ليست النهاية المتوقعة .. اليوم أعلن طلاقي رسميًا. لن أشارك تفاصيل الأسباب، ولكن ربما يومًا ما سأفعل. ربما يومًا ما سأتحدث عن الألم، الصدمة، الخيانة، الوعود الفارغة، والتشكيك في نفسي فقط حتى لا أخسر مملكتي الزوجية". وأضافت: "ربما يومًا ما سأتحدث عن غدر أشخاص وثقت بهم بعمق، لاكتشف أنهم لعبوا دورًا في تدمير زواجي وخسارة ابنتي يسمة! عذرا... لكنكم لن ولم تكسروني، بل كنتم مصدراً لقوتي وأملي بأن غدا أجمل. "
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وتابعت الرسالة حيث وجهت نصيحة إلى البنات: "ومع الصفحة الجديدة التي افتحها، احب ان اقدم نصيحة للبنات. كوني حذرة جدًا في اختيار شريك حياتك. فهو الشخص الذي ستشاركين واجباتك وتتقاسمين معه أحلامك وأسرارك. الاختيار الخطأ لشريك حياتك سيكلفك الكثير ... فكوني حريصة جدًا على حماية مساحتك ولمن تسمحين له بالدخول إليها، ولمن تمنحين طاقتك ووقتك."

واختتمت الرسالة شاكرة الحياة على الدروس: "شكرًا لكل الدروس. لقد اكتفيت من التعلم الآن. وأنا عائدة لاسترداد ما كان دائمًا ملكي.. أنا عائدة لاسترداد نفسي".
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