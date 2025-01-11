بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)

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في إطلالتها التلفزيونية الأولى بعد رحيل زوجها رجل الأعمال محمد عماد، الذي توفي قبل نحو أسبوعين، لم تتمالك الفنانة المصرية نشوى مصطفى دموعها.وعادت نشوى مصطفى للظهور من خلال برنامجها التلفزيوني "بنت البلد"، واستضافت الداعية الإسلامية نيفين مختار، التي وقفت إلى جوارها منذ الوفاة.ومنذ اللحظة الأولى لبداية الحلقة، لم تتمالك نشوى مصطفى دموعها وهي ترتدي ملابس الحداد على زوجها، حيث أكدت على كونها لا تعرف كيف تبدأ الحلقة، مشيرة إلى كون الالتزامات المفروضة عليها هي ما أجبرتها على الظهور.وأوضحت الفنانة المصرية أنها لم تكن ترغب في الظهور، حتى لا تزعج متابعيها بأمر شخصي يخصها هي، مطالبة الجميع بمسامحتها، ووعدتهم أن تحاول التماسك قدر استطاعتها.وبنبرة يغالبها البكاء طلبت نشوى مصطفى من متابعيها الدعاء لزوجها الراحل، قائلة "اللي بيحب ربنا لو سمحتوا ادعوا لزوجي بالرحمة"، لتترك بعدها الفرصة لضيفتها من أجل الحديث، مشيرة إلى كونها وقفت بجوارها في أصعب لحظات حياتها.وبعد حديث ضيفتها، عادت نشوى مصطفى لتؤكد على أنها مسلمة ولا تعترض على قضاء الله، خاصة أن الجميع سيموت في النهاية، قبل أن تنهار وتبكي.وخلال بكائها أكدت نشوى مصطفى على أن الأمر يتعلق بالفراق، بعد عشرة استمرت 33 عاما، قائلة "أنا مش عارفة أعيش"، مشيرة إلى كونها لم تجد من زوجها الراحل سوى الخير والمودة والرحمة والاحتواء والدعم والطمأنينة وحسن تربية الأبناء.(العربية)