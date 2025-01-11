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فنون ومشاهير

اضطرت لبيع فستان زفافها وكادت تفقد جنينها.. عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة: لم أولد وفي فمي ملعقة ذهب (فيديو)

Lebanon 24
11-01-2025 | 01:01
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أعلنت عارضة الأزياء والفاشينيستا اللبنانية نور عريضة أنها تحملت المسؤولية مبكراً في حياتها، خاصة عندما تعرض والدها لظروف أتعبته، فوقفت إلى جانبه في عمر 15 عاماً، عندما اضطرت والدتها إلى العمل.

وقالت نور خلال مشاركتها في بودكاست "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس على قناة "المشهد" انها بدأت العمل فور إنهائها دراستها الجامعية، وعملت في بيع الثياب في أحد المتاجر في بيروت.

وأكدت انها "لم تولد وفي فمها ملعقة ذهب" كما يقول البعض، لكن احتياجاتها كانت مؤمنة على الدوام.

وتحدثت عن زواجها، وقالت إنها أنجبت ابنتها آيلا في عمر 24 عاماً، وأصبحت عارضة أزياء في عمر 28 عاماً بعكس ما هو متعارف عليه.

كما روت تفاصيل ما حصل معها خلال حملها بابنتها، مشيرة إلى انها كانت تفقد الجنين خلال الحمل حيث أصيبت بنزيف وتوقف نبض الجنين، الا ان معجزة حصلت وعاد نبض الجنين.
 
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وكشفت نور أنها تعرضت وزوجها جورج للخسارة، لتتحول حياتهما من حفل زفاف في باريس إلى فقدان كل شيء، لتتحمل المسؤولية للمرة الثانية في حياتها وتقف إلى جانب زوجها، كما اضطرت إلى بيع فستان زفافها وخاتمها لتوفير احتياجات العائلة لمدة 6 أشهر وبناء حياتهما من جديد.

وقالت نور إن لزوجها أثراً كبيراً في مسيرتها المهنية، والتي بدأت أولاً عبر السوشال ميديا، لتقوم العلامات التجارية بعدها بالتوقيع معها.

كما تحدثت نور عريضة عن حالة الانهيار التام التي تعرضت لها ولجوئها إلى العلاج النفسي، وقالت إن زوجها وقف إلى جانبها، وكذلك شقيقها.(فوشيا)

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