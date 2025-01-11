تتواجد حاليا في لبنان.. شيرين عبد الوهاب "تصدم" الجمهور بقرار جديد!

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تسعى الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لاستعادة مكانتها الفنية خلال الفترة الحالية وإنهاء ازمتها المستمرة مع شركة روتانا، وهي قامت بدفع الشرط الجزائي الخاص بتعاقدها مع الشركة حيث تنتظر شيرين الحكم النهائي بالقضية خلال الفترة القادمة.وعلى الرغم من أن الجمهور كان ينتظر تواجد شيرين عبد الوهاب بحفل توزيع جوائز Joy Awards، إلا أنها تفكر جديا في الإعتذار عن الحفل خاصة أنها تعمل حاليًا على إستعادة رشاقتها المعهودة والتركيز على صحتها البدنية بشكل قوي بعد تعرضها للعديد من الازمات الصحية والنفسية في السنوات الماضية.وتتواجد شيرين حالياً في لبنان للإنتهاء من عدة جلسات تصوير ستفاجىء بها الجمهور خلال الفترة القادمة، خاصة أن لديها أكثر من عمل غنائي جديد تنوي طرحها بداية من الشهر القادم.وتجري شيرين حالياً بعض المفاوضات مع إحدى المنصات الغنائية الشهيرة لطرح أغنياتها القادمة عبر المنصة.وعلمت "نواعم" أن إدارة أعمال شيرين تلقت مؤخراً أكثر من عرض لإحياء حفل ضخم بالقاهرة خلال الفترة القادمة، وبالتحديد ضمن إحتفالات عيد الحب ومن المنتظر حسم قرارها خلال أيام، كما علمت أن أجر شيرين وصل إلى 500 ألف دولار تقريباً عن كل حفل. (نواعم(