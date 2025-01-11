أصيبت به منذ 12 عاماً.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف إصابتها بمرض السرطان (فيديو)

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كشفت الإعلامية اللبنانية ميراي عيد انها تعاني من مرض السرطان منذ 12 عاما.وروت عيد وهي مذيعة في "راديو دلتا" خلال لقاء مع الإعلامية رابعة الزيات كيف اكتشفت المرض، مؤكدة ان مرضى السرطان ليسوا أشخاص تعساء.ولفتت عيد إلى ان التجربة التي مرت بها علمتها ان تحب الحياة.