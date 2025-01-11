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فنون ومشاهير
أصيبت به منذ 12 عاماً.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف إصابتها بمرض السرطان (فيديو)
Lebanon 24
11-01-2025
|
04:45
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كشفت الإعلامية اللبنانية ميراي عيد انها تعاني من مرض السرطان منذ 12 عاما.
وروت عيد وهي مذيعة في "راديو دلتا" خلال لقاء مع الإعلامية رابعة الزيات كيف اكتشفت المرض، مؤكدة ان مرضى السرطان ليسوا أشخاص تعساء.
ولفتت عيد إلى ان التجربة التي مرت بها علمتها ان تحب الحياة.
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A post shared by ltvmain (@ltvmain)
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