16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
قبل بدء التصوير.. طقوس خاصة تقوم بها يسرا
Lebanon 24
11-01-2025
|
23:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت المخرجة شيرين عادل عن الطقوس الخاصة التي تتبعها الفنانة يسرا قبل البدء في تصوير أعمالها الفنية.
وأوضحت شيرين في تصريحات تليفزيونية أن يسرا تخلق أجواءً هادئة ومريحة لفريق العمل بمجرد وصولها إلى موقع التصوير.
Advertisement
وقالت شيرين عادل: "يسرا أول ما توصل البلاتوه، تشعل البخور وتقرأ القرآن لتهيئة أجواء هادئة ومريحة للجميع. كما أنها تحضر أطعمة منزلية وتدعو فريق العمل لتناول الطعام معًا، مما يخلق جوًا عائليًا مميزًا".
وشهدت مسيرة يسرا وشيرين عادل تعاونًا في العديد من الأعمال الناجحة، بدءًا من مسلسل "أين قلبي" عام 2002، والذي كان بداية لعلاقة مهنية مميزة. تكرر التعاون في أعمال مثل مسلسل "الحاجة زهرة" عام 2013 و"حرب أهلية" عام 2021.
وفي لقاء سابق، تحدثت يسرا عن ظروف العمل في بداياتها، مشيرة إلى التحديات التي واجهها الفنانون آنذاك. قالت: "دلوقتي كل واحد عنده كرفان، لكن زمان كنا بنغير هدومنا في الشوارع، ونخبط على أبواب الناس عشان نستأذن نغير عندهم. كنا بنحب الشغلانة بكل تفاصيلها".
وشاركت يسرا مؤخرًا في مسرحية "ملك والشاطر" مع الفنان أحمد عز، والتي عُرضت في المملكة العربية السعودية، إلى جانب مشاركتها في فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف. (العين الإحبارية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ناصيف زيتون يتعرّض لهجوم واسع.. شاهدوا ماذا فعل مع ابنة شقيقه (فيديو)
Lebanon 24
ناصيف زيتون يتعرّض لهجوم واسع.. شاهدوا ماذا فعل مع ابنة شقيقه (فيديو)
03:47 | 2025-01-11
11/01/2025 03:47:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان كليمانس أشقر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 27 عاما على انتخابها (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان كليمانس أشقر؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد 27 عاما على انتخابها (صور)
03:32 | 2025-01-11
11/01/2025 03:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما حدا يسألني أسئلة".. إليسا تُثير الجدل في الرياض شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
"ما حدا يسألني أسئلة".. إليسا تُثير الجدل في الرياض شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
02:44 | 2025-01-11
11/01/2025 02:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة الممثل باسم مغنية تُعايده بطريقة رومانسية تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة الممثل باسم مغنية تُعايده بطريقة رومانسية تعرفوا إليها (صور)
02:48 | 2025-01-11
11/01/2025 02:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبة من لبنان.. ساحة جديدة تنشطُ فيها إيران
Lebanon 24
قريبة من لبنان.. ساحة جديدة تنشطُ فيها إيران
15:23 | 2025-01-11
11/01/2025 03:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
01:30 | 2025-01-12
وقع بقبضة الأمن.. يوتيوبر عربي يخطف الأطفال ويصورهم
23:00 | 2025-01-11
ممثل عربي يكشف تفاصيل نجاته من حرائق كاليفورنيا (فيديو)
16:14 | 2025-01-11
فنانة وإعلامية تفكر في الاعتزال.. من هي وما السبب؟!
13:54 | 2025-01-11
لم يعرفها الجمهور في البداية.. تغيّرٌ كبير بملامح ديانا حداد شاهدوا صورها!
12:44 | 2025-01-11
"لا نريد شبيحة جدد".. فنانة سورية تعلّق على حادثة عبد المنعم عمايري
10:00 | 2025-01-11
إبن زوجها كان يحمله... ديانا فاخوري تحتفل بعيد ميلاد نجلها دانيال: "يخليلي ياكن"
فيديو
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
12/01/2025 09:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
12/01/2025 09:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
12/01/2025 09:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24