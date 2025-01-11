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فنون ومشاهير

قبل بدء التصوير.. طقوس خاصة تقوم بها يسرا

Lebanon 24
11-01-2025 | 23:53
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كشفت المخرجة شيرين عادل عن الطقوس الخاصة التي تتبعها الفنانة يسرا قبل البدء في تصوير أعمالها الفنية.

وأوضحت شيرين في تصريحات تليفزيونية أن يسرا تخلق أجواءً هادئة ومريحة لفريق العمل بمجرد وصولها إلى موقع التصوير.
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وقالت شيرين عادل: "يسرا أول ما توصل البلاتوه، تشعل البخور وتقرأ القرآن لتهيئة أجواء هادئة ومريحة للجميع. كما أنها تحضر أطعمة منزلية وتدعو فريق العمل لتناول الطعام معًا، مما يخلق جوًا عائليًا مميزًا".

وشهدت مسيرة يسرا وشيرين عادل تعاونًا في العديد من الأعمال الناجحة، بدءًا من مسلسل "أين قلبي" عام 2002، والذي كان بداية لعلاقة مهنية مميزة. تكرر التعاون في أعمال مثل مسلسل "الحاجة زهرة" عام 2013 و"حرب أهلية" عام 2021.

وفي لقاء سابق، تحدثت يسرا عن ظروف العمل في بداياتها، مشيرة إلى التحديات التي واجهها الفنانون آنذاك. قالت: "دلوقتي كل واحد عنده كرفان، لكن زمان كنا بنغير هدومنا في الشوارع، ونخبط على أبواب الناس عشان نستأذن نغير عندهم. كنا بنحب الشغلانة بكل تفاصيلها".

وشاركت يسرا مؤخرًا في مسرحية "ملك والشاطر" مع الفنان أحمد عز، والتي عُرضت في المملكة العربية السعودية، إلى جانب مشاركتها في فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف. (العين الإحبارية)






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