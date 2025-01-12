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فنون ومشاهير

وقع بقبضة الأمن.. يوتيوبر عربي يخطف الأطفال ويصورهم

Lebanon 24
12-01-2025 | 01:30
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أوضحت الأجهزة الأمنية المصرية، مساء السبت، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو يشير إلى عمليات اختطاف أطفال من الشوارع.

وجاء في بيان وزارة الداخلية المنشور على "فيسبوك"، أن الفيديو يظهر شخصين على متن دراجة نارية يقومان بتصوير مشاهد تمثيلية توحي بخطف أطفال، وفي نهاية المقطع يظهر أحد الأشخاص محذرًا من انتشار هذه الظاهرة، مشيرًا إلى الإتجار بالأعضاء، مع تركيز خاص على محافظة قنا.
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وأضاف المنشور: "بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة وتصوير وتداول المقطع (5 أشخاص – مقيمين بمحافظة قنا) وكذا الدراجة النارية المستخدمة في تصوير المقطع".

وتابع: "بمواجهتهم أقروا بأن المقطع المشار إليه عبارة عن مشاهد تمثيلية لخطف الأطفال من خلال الاستعانة بأطفال أهالي القرية بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية للصفحة القائمين على إدارتها وتحقيق أرباح مادية".

وأكدت الداخلية المصرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المتورطين في تصوير ونشر مقطع الفيديو. (سكاي نيوز)
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