تصريحاتها أثارت الجدل ولا تعرف كتابة إسمها.. هذا ما قالته فيفي عبده عن نهاية مسيرتها

Advertisement

أثارت الفنانة فيفي عبده تفاعلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها حول التفكير في الاعتزال والابتعاد عن الحياة الفنية، كما تحدثت عن حياتها الشخصية ورغبتها في التفرغ لعائلتها بعد سنوات من العمل في المجال الفني.في مقابلة ضمن بودكاست "كلام عائلي"، فاجأت فيفي عبده جمهورها بالكشف عن تفكيرها في اعتزال الفن، وقالت إنها ترغب في الاستمتاع بحياتها مع أبنائها وأحفادها بعيدًا عن ضغوط العمل الفني.وأضافت الفنانة أنها ترغب في قضاء الوقت الذي تبقى لها في الحياة مع أسرتها، خاصة بعدما ابتعدت عن الإعلام لمدة أربع سنوات.وأبدت فيفي عبده آراء صريحة في العديد من القضايا الشخصية، وقالت عن الزوجة الثانية "الله يكون في عونها، مش عارفة إزاي بتستحمل، أنا لو مكانها مقدرش"، مشيرة إلى أنها لا تتحمل الحياة مع شخص لا يقدر كرامتها.وتحدثت عن وجهة نظرها في الرجال، مؤكدة أن الرجل يكون "أنانيّا" عندما يحب، وأن أي شخص سيقبل الزواج بها يجب أن يقبل شخصيتها وأخلاقياتها بدون نقاش.ولم تقتصر تصريحات فيفي على الفن فقط، بل تحدثت عن علاقتها ببناتها، مشيرة إلى أنها اختارت لهن أزواجاً صالحين.وأضافت أنها رغم كونها "طالعة من 3 ابتدائي" ولا تعرف كيف تكتب اسمها، إلا أنها تمتلك "شهادة الحياة" التي تعتبرها مهمة للغاية.وأكدت الفنانة أنها كانت دائمًا تهتم ببناتها وأحفادها، وأوضحت: أنا بحب كل اللي اتجوزتهم، مقدرش أعيش مع حد مبحبوش. (المقر)