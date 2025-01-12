Advertisement

فنون ومشاهير

مقتل فنان شهير في حرائق لوس أنجليس... اليكم هويته

Lebanon 24
12-01-2025 | 11:52
A-
A+
Doc-P-1305036-638723051581139569.jpeg
Doc-P-1305036-638723051581139569.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وافت المنية الممثل الأسترالي روري سايكس الذي ظهر في برنامج "كيدي كابيرز" البريطاني في التسعينيات وعاش لاحقاً مصاباً بالشلل الدماغي، عن عمر ناهز 32 عاماً في حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجليس.

وأعلنت والدته شيلي سايكس على وسائل التواصل الاجتماعي وفاته بقولها: "ببالغ الحزن، علي أن أعلن وفاة ابني الجميل في حرائق ماليبو أمس. لقد تحطم قلبي تماماً".
Advertisement

وأوضحت أنه توفي في كوخه في عقار العائلة الذي تبلغ مساحته 17 فداناً في ماليبو بعد أن "لم تتمكن من إطفاء الجمر على سطحه" لأن المياه كانت مقطوعة بواسطة شركة مياه بلدية لاس فيرجينيس.

يذكر أن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية كان أعلن في أحدث إحصاء أن حصيلة ضحايا الحرائق المدمرة في المنطقة ارتفعت إلى 16 شخصا.

بينما قدرت فرق الإطفاء دمار أكثر من 5300 منزل في حي باليسيدز منذ يوم الثلاثاء الماضي.

في حين أعرب المسؤولون عن قلقهم من أن يكون أكثر من 7 آلاف مبنى قد دمر أو تضرر في حريق إيتون، حسبما أفادت إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس.

هذا وحذر رئيس إدارة الإطفاء، أنتوني ماروني، مساء أمس السبت من أن خطر الحريق لا يزال مرتفعا بسبب الرياح القوية، والهواء، والنباتات الجافة. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:07 | 2025-01-12
13:56 | 2025-01-12
09:51 | 2025-01-12
07:31 | 2025-01-12
04:00 | 2025-01-12
03:05 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24