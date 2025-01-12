ضرب حتى الإغماء.. هكذا علّق النجوم على حادثة عبد المنعم العمايري

أثارت حادثة تعرض عبد المنعم العمايري للضرب في شوارع دمشق موجة من الاستنكار والرفض في الوسط الفني العربي. وقد عبر عدد من النجوم عن تضامنهم مع عبد المنعم، مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء.

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وكتب عابد فهد عبر إكس تغريدة قال فيها: "سلامتك #_عبد_المنعم عمايري #سوريا_الحرة انشالله بالسلامة حصل خير مشكله صارت بالغلط وردة فعل غير مقصود".





من جهتها، علّقت سلاف فواخرجي على الحادثة قائلة: "حبيبي يا عبودة. كلنا معك. وسلامتك من كل مكروه".





وأيضا علّقت منة فضالي عبر فيسبوك عما حصل مع عمايري وكتبت: "عبدالمنعم عمايري قيمه فنيه كبيره جدا و في الاخر اب اللي حصل معاه شيء صعب ولازم يكون في عقاب سلامتك الف سلامه صديقي العزيز من كل شر".





يارا صبري شاركت ستوري عبر انستقرام علقت فيها عما حصل مع عمايري: ""يجب أن يكون القانون هو السيد"، مضيفة: "لن نرضى بقانون الغاب.. لا نريد شبيحة جددا بلبوس جديد.. شبعنا من مقولة الأخطاء الفردية"."





وكانت أمل عرفة زوجته السابقة كتبت على فيسبوك: "عبد المنعم عمايري. كرامتك عالعين والراس يا أبو ولادي سلامتك يابلد".



وعلقت ديالا الأحمر، صاحبة شركة غولدن لاين، وهي الشركة المنتجة لمسلسل السبع، فقالت: "فنان بحجمه يتعرض للضرب في وطنه بينما تتسارع الدول العربية للعمل معه ويصبح القصر الرئاسي مكانا للتيكتوكر يمان نجار الذي يهدد علنا الفنان باسم ياخور بالقتل وبفيديو لم يحذف حتى الآن وكيف لا نصدق ونحن نراه بالقصر الرئاسي".





وتابعت: "باسم الذي لم يقصده القريب والبعيد إلا ومد يد العون له سواء بعلاقاته ومرات من ماله الخاص، اي بلد هذا تكرم به اصحاب الترندات والكسب السريع اليوم نرى فاجعة الجامع الأموي وماذا بعد".





وبعد الجدل الذي حصل امس نتيجة ما جرى مع عبد المنعم، وبين النفي و التأكيد من تعرضه للضرب حسمت ابنته مريم الخبر، وشاركت ستوريهات عبر إنستقرام أكدّت من خلاله حقيقة الخبر.





وشرحت مريم في النهاية أن والدها كان مريضاً في الأصل وأجرى عمليتين جراحيتين في الكبد والمرارة، وأنه تعرض للركل والضرب العنيف على كبده. تفاصيل أكثر تناقشها جمانة النونو مع ضيفيها استاذ العلاقات الدولية أيمن الدسوقي والناقد الفني وسام كنعان. (ET بالعربي)