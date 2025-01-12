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فنون ومشاهير

ياسمين صبري في ورطة لهذا السبب!

Lebanon 24
12-01-2025 | 16:07
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علمت "لها" أن ياسمين صبري وفريق مسلسلها الجديد "ضل حيطة"، يعانون من ورطة بسبب ضيق الوقت المتبقي على شهر رمضان الكريم الذي من المفترض عرض العمل خلاله، خاصةً وأن تصوير المسلسل بدأ مؤخراً عكس أعمال الكثير من النجوم والنجمات الأخرى والتي بدأت في وقت سابق.
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وكان انشغال صبري بفيلمها الجديد "الأرض السوداء" أحد أسباب تأخر تصوير المسلسل.

ويحاول فريق العمل تكثيف ساعات التصوير دون أن يؤثر ذلك على مستوى أي مشهد حتى يتم اللحاق بالمنافسة الرمضانية المقبلة.

يشارك في بطولة العمل الفنان اللبناني نيقولا معوض الذي يجسد دور زوج ياسمين صبري ضمن الأحداث، والتي تلعب شخصية بائعة ملابس تواجه العديد من التحديات وتحاول تحقيق توازن بين حياتها العملية والأسرية. (لها)
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