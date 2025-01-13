مصير غامض.. هذه النجمة السورية خارج الموسم الرمضاني إليكم السبب

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حاول صناع مسلسل "مطبخ المدينة " للممثلة سلافة معمار اللحاق بالعرض الرمضاني باللجوء لوحدة تصوير إضافية ، ولكن يبدو أن سوء الحظ يلازم العمل فهل سيخرج المسلسل من الموسم الرمضاني لعام 2025 ؟حتى الآن لم يتحدد الموقف النهائي لمسلسل " مطبخ المدينة " الذي كان من المقرر أن يخوض المنافسة الرمضانية للموسم الدرامي القادم ونظرا لتوقف التصوير في سوريا خلال الفترة الماضية أدى لتعطل خطة العمل؛ فبعد أن كان من المقرر البدء بالتصوير خلال الأيام الحالية والإستعانة بوحدة تصوير خارجية، علمت نواعم أن المسلسل أصبح مصيره غامضاً ويتجه صناع العمل حالياً لإعلان خروج من المنافسة الرمضانية وعرضه خارج رمضان ، حيث أكدت مخرجة المسلسل رشا شربتجي في تصريحاتها الإعلامية أن مصير عرض المسلسل غير واضح حتى وقتنا الحالي خاصة أنها لم تبدأ تصوير مشاهده حتى الآن ولم يتبق سوى أسابيع على العرض الرمضاني .والمسلسل يشارك ببطولته سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب وعباس النوري وعبد المنعم عمايري وسامر إسماعيل.إعتذار متكرروكانت سلافة قد حصلت مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة عربية لعام 2024 عن مسلسل "الخائن " و "ولاد بديعة " وإعتذرت عن حضور الحفل لظروف شخصية كما إعتذرت مؤخرا عن حضور فعاليات منتدى Womens Summit والذي أقيم بالرياض منذ فترة قصيرة. (نواعم)