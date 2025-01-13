بعد تعرضه للضرب: عبد المنعم عمايري يعتذر من تركي آل الشيخ.. فما القصة؟

أعلن الفنان السوري عبد المنعم عمايري، اعتذاره عن عدم حضوره حفل توزيع جوائز الترفيه 2025 "جوي أووردز"، المقرر انعقاده يوم السبت في 18 كانون الثاني الحالي، في ANB أرينا في العاصمة السعودية الرياض.



وكشف عبد المنعم عمايري أن سبب اعتذراه جاء بسبب ظروفه الصحية التي حالت دون حضوره الحدث، الذي وصفه بأهم الفعاليات الفنية والثقافية في العالم العربي.

وجاء في البيان الذي نشرته مايا بركات عبر صفحتها على منصة "إنستغرام": أنشر هذا الخبر بناء على طلب الفنان عبد المنعم عمايري، بصفتي مسؤولة العلاقات العامة للفنان. وقالت: إلى المملكة العربية السعودية، إلى حضرة السيد المستشار تركي آل الشيخ المحترم، إلى السادة هيئة الترفيه، أتقدم بشكري البالغ بدعوتي إلى الحضور. وأعلن أسفي الشديد عن عدم حضوري وتلبية الدعوة الكريمة، وذلك لسبب صحي منعني عن حضور إحدى أهم وأنجح الفعاليات الفنية والثقافية. وكلي فخر بها".