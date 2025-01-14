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فنون ومشاهير

بملابس شفافة.. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الممثلة الشهيرة تُثير الجدل بإطلالتها (صورة)

Lebanon 24
14-01-2025 | 00:16
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نشرت الممثلة هيا مرعشلي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت هيا بصورة بالأبيض والأسود وهي ترتدي "كروب توب" وتنورة من الدانتيل الشفاف، ما جعل العديد من المتابعين يعتبرون إطلالتها جريئة، علما انها معروفة بجرأتها.
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وتُشارك هيا في تصوير مسلسل مع الممثل السوري محمد الأحمد بعنوان "سكرة الموت" على ان يُعرض في رمضان 2025.

يُذكر ان "هيا" هي ابنة الفنانة السورية الراحلة رندة مرعشلي والفنان اللبناني طارق مرعشلي قبل أن يتطلّقا، فهي من عائلة فنية بامتياز، إذ إن جدّتها هي الفنانة السوريّة القديرة ناهد حلبي، وجدّها هو الفنّان اللبناني الراحل ابراهيم مرعشلي.

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