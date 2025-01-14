زوجها خانها مع أقرب صديقاتها.. ياسمين صبري "مهووسة نظافة"!

Advertisement

استعدت الفنانة المصرية ياسمين صبري لمسلسلها الرمضاني الجديد "ضل حيطة "، الذي تخوض به المنافسة الرمضانية المقبلة بعد توقف تصويره فترة لإعتذار مخرج العمل إبراهيم فخر.شروط ياسمينوقد علمت "نواعم" أن ياسمين صبري تضع شروطها الخاصة أثناء التصوير، إذ يتردد أنها قررت الإستعانة بخبيرة تجميل طوال فترة تصوير المسلسل حتى تشعر بالراحة أثناء التصوير، كما تصرّ على أن تكون أدوات الماكياج الخاصة بها "جديدة" ولم يستخدمها شخص غيرها خوفاً على بشرتها، حتى إن البعض ردد بكواليس التصوير أنه لديها هوس النظافة.خيانة زوجيةتدور أحداث المسلسل حول فتاة تعمل في مجال "المبيعات " لأحد محلات الملابس، ومع تطور الأحداث تتعرض هذه الشخصية لتقلبات درامية معقدة، تبدأ بخيانة زوجها لها ويجسده "نيقولا معوض"، مع أقرب صديقاتها، مما يدفع بقلب الأحداث رأسًا على عقب، خاصة أن لديها أطفال تتحمل مسؤولية تربيتهم بمفردها بعد خيانة زوجها.والمسلسل تدور أحداثه في 30 حلقة من تأليف محمد سيد بشير وإنتاج مها سليم. (نواعم)