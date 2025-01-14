21
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
1
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
زوجها خانها مع أقرب صديقاتها.. ياسمين صبري "مهووسة نظافة"!
Lebanon 24
14-01-2025
|
01:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
استعدت الفنانة المصرية ياسمين صبري لمسلسلها الرمضاني الجديد "ضل حيطة "، الذي تخوض به المنافسة الرمضانية المقبلة بعد توقف تصويره فترة لإعتذار مخرج العمل إبراهيم فخر.
شروط ياسمين
وقد علمت "نواعم" أن ياسمين صبري تضع شروطها الخاصة أثناء التصوير، إذ يتردد أنها قررت الإستعانة بخبيرة تجميل طوال فترة تصوير المسلسل حتى تشعر بالراحة أثناء التصوير، كما تصرّ على أن تكون أدوات الماكياج الخاصة بها "جديدة" ولم يستخدمها شخص غيرها خوفاً على بشرتها، حتى إن البعض ردد بكواليس التصوير أنه لديها هوس النظافة.
Advertisement
خيانة زوجية
تدور أحداث المسلسل حول فتاة تعمل في مجال "المبيعات " لأحد محلات الملابس، ومع تطور الأحداث تتعرض هذه الشخصية لتقلبات درامية معقدة، تبدأ بخيانة زوجها لها ويجسده "نيقولا معوض"، مع أقرب صديقاتها، مما يدفع بقلب الأحداث رأسًا على عقب، خاصة أن لديها أطفال تتحمل مسؤولية تربيتهم بمفردها بعد خيانة زوجها.
والمسلسل تدور أحداثه في 30 حلقة من تأليف محمد سيد بشير وإنتاج مها سليم. (نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سرّ يُكشف لأول مرة عن نواف سلام
Lebanon 24
سرّ يُكشف لأول مرة عن نواف سلام
11:51 | 2025-01-13
13/01/2025 11:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبًا من المطار.. كريدية يكشف عن خبر سار
Lebanon 24
قريبًا من المطار.. كريدية يكشف عن خبر سار
14:01 | 2025-01-13
13/01/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"صدمة كبيرة".. هذا ما كشفهُ بري عن "استشارات الحكومة"
Lebanon 24
"صدمة كبيرة".. هذا ما كشفهُ بري عن "استشارات الحكومة"
15:17 | 2025-01-13
13/01/2025 03:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"زيارة مفاجئة" لرئيس الجمهورية.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
"زيارة مفاجئة" لرئيس الجمهورية.. شاهدوا الفيديو!
12:17 | 2025-01-13
13/01/2025 12:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تسمية نواف سلام.. تغريدة لافتة للحريري
Lebanon 24
بعد تسمية نواف سلام.. تغريدة لافتة للحريري
11:06 | 2025-01-13
13/01/2025 11:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:37 | 2025-01-14
فيديو من داخل عيادة تجميل... شاهدوا ما فعلته نادين الراسي بطبيبتها
05:45 | 2025-01-14
صوّرت إعلاناً لـ"بيبسي" رغم الدعوات لمقاطعتها.. نوال الزغبي تردّ على المنتقدين: "مش الشركة عملت الحرب"
04:41 | 2025-01-14
حذفت صوراً تجمعهما.. انفصال الفنان الشهير عن زوجته الإعلامية يتصدر ما حقيقته؟ (صورة)
04:04 | 2025-01-14
بعد انتخاب عون وتكليف سلام.. إعلامية لبنانية تستعد للعودة إلى لبنان (صورة)
03:14 | 2025-01-14
خلال تصوير مسلسل "القدر".. شاهدوا ماذا فعل النجم قصي خولي (فيديو)
02:54 | 2025-01-14
في إطلالة نادرة.. ليلى عبد اللطيف تحتفل بعيد ميلادها برفقة زوجها (فيديو)
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
14/01/2025 15:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
14/01/2025 15:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
14/01/2025 15:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24