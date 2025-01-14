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فنون ومشاهير

حذفت صوراً تجمعهما.. انفصال الفنان الشهير عن زوجته الإعلامية يتصدر ما حقيقته؟ (صورة)

Lebanon 24
14-01-2025 | 04:41
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حُكي مؤخراً عن انفصال الفنان المصري أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، حيث تصدر اسماهما محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكان السبب في انتشار تلك الأخبار هو حذف مها الصغير عددا كبيرا من الصور التي تجمعها بأحمد السقا من حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث حذفت كافة الصور التي نشرتها خلال الأربع سنوات الماضية، مما جعل الكثير يذهب إلى فكرة انفصالها عن السقا.
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شائعة أغضبت السقا
من جانبه، أكد الفنان أحمد السقا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن مثل هذه الشائعات تغضبه للغاية، حيث إنه مشغول بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" بين مدينة القاهرة والإسكندرية، إلا أنه فوجئ بعدد كبير من الاتصالات تلقاها من بعض أصدقائه حاولوا التأكد من صحة الأخبار المنتشرة، مما تسبب له في حالة من الانزعاج والقلق.

وأضاف السقا أنه لا توجد أية مشكلات بينه وبين زوجته الإعلامية مها الصغير، حيث تتواجد في المنزل ويعيشان حياة هادئة ومستقرة، إلا أن ما يعكر صفو حياتهما هو تلك الأخبار السيئة، خاصة أن لديهما أبناء كبارا، وأصبحوا أيضا ينزعجون من تلك الأخبار التي تخرج بين الحين والآخر حول انفصال والديهما.

وتابع السقا أنه لا يملك سوى قول "حسبي الله ونعم الوكيل"، لأن هناك بعض الأشخاص يتسببون في أزمات للنجوم لنشرهم أخبارا كاذبة، خاصة إذا كانت تلك الأخبار هي أخبار عن الحياة الخاصة للمشاهير.

ليست المرة الأولى
جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات الانفصال حول الفنان أحمد السقا وزوجته، حيث واجه الثنائي أيضا تلك الشائعة في شهر أيار الماضي، والتي كانت قد انتشرت وقتها بقوة، مما جعلهما ينفيان تلك الأخبار بشكل عملي، حيث ظهر الثنائي معا في العرض الخاص لفيلم "السرب" الذي يقوم ببطولته السقا، ويشاركه شريف منير وآسر ياسين وعدد كبير من نجوم الفن في مصر.(العربية)

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