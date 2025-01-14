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فنون ومشاهير

"لأنها ليست مشهور".. فنان يعلن طلاقه من زوجته وهذا ما قاله

Lebanon 24
14-01-2025 | 08:48
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أعلن رجل الأعمال ونجم مسلسل "دبي بلينغ" إبراهيم الصمدي انفصاله عن زوجته حمدة بعد زواجٍ استمر عامًا واحدًا.
 
 
وكشف الصمدي عن ذلك خلال بودكاست "Mr Thank You" مع المذيع سيرجي كوسينكو، إنه كان متزوجًا لمدة عام ثم انفصل للتو، مشيرًا إلى أنه في غضون أسبوع من بث الحلقة سيكون "مطلقاً".
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وأضاف الفنان: "لقد انفصلت عن زوجتي ولم أستطع الإعلان عن ذلك لأننا لا نستطيع أن نعلن عن ذلك قبل الثامن من كانون الثاني وهو موعد عرض البرنامج الواقعي "دبي بلينغ"، حيث أعلن ذلك حصريًا للبرنامج".

وأوضح الصمدي أن ما لا يفهمه الكثير من الناس هو أنه كونك مشهورًا ومتزوجًا ليس بالأمر السهل، معقبًا: لأن زوجتي ليست مشهورة، لذا فنحن نفكر بطريقة مختلفة.
 
وأكد أن ذلك لا يعني أن زوجته ليست شخصًا رائعًا أو مميزًا، وأنه يحبها كثيرًا ولكن ليس كل شخص تحبه تستطيع أن تكمل حياتك معه، مضيفًا: نحن في أماكن مختلفة ولا أريد أن أضغط عليها ولا أريد أن أكون متوترًا، لذا أعتقد أنه من الأفضل هو أن يجد كل واحد منا طريقه. (فوشيا)
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