رانيا يوسف تشوق جمهورها لأحدث أعمالها

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شوّقت الفنانة رانيا يوسف جمهورها لمسلسلها الجديد "موضوع عائلي"- الموسم الثالث، من خلال صور نشرتها عبر صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، تخصّ جلسة تصوير خضعت لها برفقة أبطال العمل.وظهرت رانيا في الصور وهي تجلس على أريكة، وبجوارها أبطال العمل: ماجد الكدواني ورنا رئيس ومحمد القس وطه الدسوقي، وعلّقت على الصور بالقول:" إيه رأيكم في "عبلة" في "موضوع عائلي"؟" .ولاقى منشور رانيا يوسف تفاعلاً كبيراً بين متابعيها الذين أشادوا بشخصية "عبلة" التي تقدّمها في المسلسل، معبّرين عن شوقهم لمتابعة المزيد من الحبكة الدرامية في الجزء الثالث من المسلسل. (لها)