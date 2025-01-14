Advertisement

فنون ومشاهير

رانيا يوسف تشوق جمهورها لأحدث أعمالها

Lebanon 24
14-01-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1306055-638724794424311433.jpg
Doc-P-1306055-638724794424311433.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شوّقت الفنانة رانيا يوسف جمهورها لمسلسلها الجديد "موضوع عائلي"- الموسم الثالث، من خلال صور نشرتها عبر صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، تخصّ جلسة تصوير خضعت لها برفقة أبطال العمل.
وظهرت رانيا في الصور وهي تجلس على أريكة، وبجوارها أبطال العمل: ماجد الكدواني ورنا رئيس ومحمد القس وطه الدسوقي، وعلّقت على الصور بالقول:" إيه رأيكم في "عبلة" في "موضوع عائلي"؟" .
Advertisement
ولاقى منشور رانيا يوسف تفاعلاً كبيراً بين متابعيها الذين أشادوا بشخصية "عبلة" التي تقدّمها في المسلسل، معبّرين عن شوقهم لمتابعة المزيد من الحبكة الدرامية في الجزء الثالث من المسلسل. (لها)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:05 | 2025-01-14
13:40 | 2025-01-14
11:30 | 2025-01-14
09:29 | 2025-01-14
08:48 | 2025-01-14
07:37 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24