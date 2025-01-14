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فنون ومشاهير
رانيا يوسف تشوق جمهورها لأحدث أعمالها
Lebanon 24
14-01-2025
|
23:00
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شوّقت الفنانة رانيا يوسف جمهورها لمسلسلها الجديد "موضوع عائلي"- الموسم الثالث، من خلال صور نشرتها عبر صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، تخصّ جلسة تصوير خضعت لها برفقة أبطال العمل.
وظهرت رانيا في الصور وهي تجلس على أريكة، وبجوارها أبطال العمل: ماجد الكدواني ورنا رئيس ومحمد القس وطه الدسوقي، وعلّقت على الصور بالقول:" إيه رأيكم في "عبلة" في "موضوع عائلي"؟" .
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ولاقى منشور رانيا يوسف تفاعلاً كبيراً بين متابعيها الذين أشادوا بشخصية "عبلة" التي تقدّمها في المسلسل، معبّرين عن شوقهم لمتابعة المزيد من الحبكة الدرامية في الجزء الثالث من المسلسل. (لها)
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