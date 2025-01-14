بعد ضجة خطوبتهما.. يوتيوبر شهير يكشف كيف تغيرت حياته ويعلن موعد زفافه

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اشاد اليوتيوبر السوري أسامة مروة بخطيبته شيرين بيوتي خلال حديثه في الجلسة الختامية في قمة المليار متابع.وأكد أسامة على أن وجودها في حياته جعله يشعر بالاستقرار والسعادة حيث كان يرى أنه ضائع بدونها، وقال: “كنت كتير ضايع، وبوجود شيرين كل شيء أصبح أفضل.. الحياة أصبحت مختلفة، كأنك تصحو كل صباح، وتبحث عن شريك حياتك”.كما كشف أسامة أن حفل زفافه وشيرين سيُقام في أيار من هذا العام، مشيراً إلى أن خططهما تشمل الاستمرار في العمل معاً على قنواتهما عبر منصة يوتيوب، وأعرب عن أمله في تقديم المزيد من المحتوى المشترك الذي يلقى تفاعلاً واسعاً من جمهورهما.